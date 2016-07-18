Правозащитники и общественные активисты призывают власти более активно расследовать несоответствие уровня жизни чиновников их декларациям

Киев. 18 июля. УНИАН. Правозащитники обращают внимание на неудовлетворительное качество расследований дел о представления ложной информации в декларациях и призывают более активно расследовать факты несоответствия уровня жизни чиновников задекларированным ими доходам.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель правления всеукраинской общественной организации «Правозащитная организация «Общая цель» Игорь Печенкин.

«Мы обращаем внимание на то, что такие факты не могут существовать дальше, - сказал Печенкин. – Мы настаиваем на том, чтобы это менялось качественно. Мы освещаем конкретные факты и обращаем внимание правоохранителей, президента, премьера, генерального прокурора и Национального антикоррупционного бюро на необходимость расследования таких фактов».

Он заметил, что в прошлом году было составлено 1539 протоколов о подаче ложных данных в декларациях, но привлекли к административной ответственности 928 человек, из которых реально уволены лишь 42 чиновника.

Печенкин сообщил, что 15 августа текущего года вступит в силу закон об электронном декларировании и вновь созданное Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начнет проверять соответствие реального имущественного положения должностных лиц задекларированному имуществу и доходам. Это, по его словам, должно ускорить работу и улучшить качество расследований относительно предоставления ложных деклараций чиновниками. В то же время он отметил, что к этой дате еще необходимо разработать ряд нормативных документов и утвердить их в Министерстве юстиции.

Председатель общественной организации «Антикоррупционное бюро Украины» Руслан Пикашев во время пресс-конференции выразил сомнение по поводу того, что закон об электронном декларировании начнет действовать в назначенную дату. Он объяснил, что группа депутатов уже обратилась в Конституционный суд с требованием разъяснить некоторые положения этого закона. «По закону, суд будет рассматривать представление 60 суток. То есть, это уже откладывается сам запуск декларирования», - сказал Пикашев.

Также он заявил, что члены НАПК хотят изменить решение об одновременном запуске системы электронного декларирования для всех чиновников на поэтапный. Это означает, что в первый этап попадают представители Верховной Рады и судьи, которые именно и рассматривают обращения депутатов по этому нормативному акту.

Пикашев также рассказал, что в ближайшее время планируется запустить проект под названием «Черная метка», целью которого будет привлечение общественности к проверке деклараций чиновников и их реальных благосостояний. Более подробная информация об этом проекте, по его словам, появится позже.

Исполнительный директор общественной организации «Всеукраинская ассоциация полиграфологов» Владимир Ведмидь во время пресс-конференции заявил, что действенным инструментом проверки реальных благосостояний чиновника является прохождение проверки на детекторе лжи.

«Все очень просто. Вы задаете вопрос политику – вы получаете ответ. И дискуссии заканчиваются, заканчивается игра слов, спекулирование тезисами», - объяснил Ведмидь.

Он добавил, что сейчас общественное объединение публично предлагает политикам и чиновникам проходить бесплатную проверку, чтобы доказать гражданам свою искренность и непричастность к коррупции. Однако, по его словам, многие политики на публике неоднократно заявляли о готовности пройти проверку на полиграфе, но так и не решились этого сделать на самом деле.

«Сотрудники полиции, сержанты и сотрудники среднего звена проходят полиграф. Давайте зададим вопрос, проходят ли полиграф первые лица? Нет! Риторический вопрос - почему?» - подытожил Ведмидь.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Степан Полторак 30 марта текущего года анонсировал в Министерстве обороны Украины переаттестацию сотрудников с использованием полиграфа и сокращение личного состава. В конце апреля он заявил, что 40% сотрудников аппарата Минобороны не смогли пройти проверку на детекторе лжи.