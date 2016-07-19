Для участия во Всемирных днях молодежи в Кракове 25-31 июля зарегистрировались уже 5 тыс. украинцев

Киев. 19 июля. УНИАН. На сегодняшний день для участия во Всемирных днях молодежи (ВДМ), которые состоятся в Кракове с 25 по 31 июля, зарегистрировались 5 тыс. украинцев.

Об этом председатель комиссии по делам молодежи Украинской греко-католической церкви отец Ростислав Пендюк сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы можем говорить сейчас о 5 тысячах человек из Украины, которые зарегистрировались в оргкомитете Всемирных дней молодежи», - сказал он.

Вместе с тем, по словам Пендюка, много украинцев сейчас учатся или работают в Польше, и «они, очевидно, регистрировались на Всемирный день молодежи, но не как представители Украины, а как люди, которые живут в Польше».

Кроме того, Пендюк считает, что украинцы могут принять «спонтанное решение» принять участие в этом мероприятии перед самым его началом.

Он отметил, что процесс регистрации на мероприятие еще не завершен.

В свою очередь секретарь Комиссии по делам молодежи Римско-католической церкви сестра Анна Заинчковская отметила, что всего для участия в ВДМ зарегистрировались 562 тыс. 640 человек из 187 стран, многочисленные группы - из Польши (171 тыс. 979), Италии (77 тыс. 224), Франции (34 тыс. 353), Испании (30 тыс. 861), США (27 тыс. 17) и Германии (15 тыс. 484).

«Генеральный секретарь Оргкомитета ВДМ о. Гжегож Суходольский отметил, что этот показатель зарегистрированных надо умножить на 3, поэтому ожидается около 2 млн молодых паломников», - сказала она.

По словам Заинчковской, участие в ВДМ примут представители всех стран Европы, кроме Андорры и Сан-Марино. Впервые на ВДМ приедут группы из Косово, Бангладеш, Гибралтара, Палестины, Бирмы и Южного Судана. Среди зарегистрированных участников ВДМ - также 800 епископов и 47 кардиналов из 107 стран, больше всего - из Италии, Польши и США. Свое участие в ВДМ подтвердили также 10 тыс. священников.

«От Украины зарегистрировано 197 групп - это примерно 5 тыс. человек, из которых около 3 тыс. - это прихожане греко-католической церкви и 2 тыс. - католики», - сказала Заинчковская.

Она отметила, что многие паломники, имеющие опыт участия в предыдущих ВДМ, не регистрируются.

«Они решают о своем участии в последние дни, для них создана регистрация last minute, действующая с 1 до 22 июля, которая дает возможность зарегистрироваться всем желающим в группах до 150 человек или отдельным лицам», - сказала Заинчковская.

Кроме того, предусмотрено участие незарегистрированных лиц, особенно во время основных событий. Незарегистрированные участники получат специально для них выделенный сектор.

Комментируя участие украинцев во Всемирных днях молодежи, генеральный консул Украины в Кракове Олег Миндюк через скайп-связь выразил надежду, что такое общение молодых людей будет способствовать добрым, дружеским отношениям.

«Несмотря на то, что мы имеем сейчас в парламенте Польши дискуссию в отношении Украины и вещей, которые не очень нам нравятся, мы надеемся, что именно встречи во время ВДМ украинцев с поляками и представителями других народов будут способствовать добрососедским, дружеским отношениям», - сказал он.

Миндюк также сообщил, что в Генконсульстве Украины в Кракове в дни проведения ВДМ будет работать консул, приехавший из Люблина, для предоставления консульской помощи украинцам.

«Наверное, самая большая проблема будет потеря документов, мы заказали большое количество документов на возвращение и будем выдавать сразу, проблем не будет», - заверил он.

Кроме того, Миндюк сообщил, что Генконсульство в дни проведения ВДМ будет работать круглосуточно.

Пендюк, в свою очередь, сообщил, что ВДМ проводятся с 1985 года, украинцы впервые приняли в них участие в 1991 году. По его словам, в этом году впервые в истории ВДМ речи на мероприятиях будут переводить на украинский язык.

«Мы гордимся тем, что впервые на таком большом событии украинский язык является официальным языком. Я верю, что для украинцев этот ВДМ станет действительно очень особенным», - сказал Пендюк.

*** Всемирные дни молодежи учреждены Папой Римским Иоанном Павлом II.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/66771