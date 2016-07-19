Представители общественных организаций и активисты просят Генпрокуратуру и НАБУ расследовать дело о присвоении имущества пайщиков Кировоградского облпотребсоюза

Киев. 19 июля. УНИАН. Общественные активисты обратились в Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой расследовать дело о незаконном присвоении имущества пайщиков Кировоградского облпотребсоюза его руководителем.

Об этом сообщил глава благотворительного фонда «Покрова-2013» Александр Жиминюк в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Петрушевский (депутат областного совета и руководитель Кировоградского облпотребсоюза – УНИАН) переписал все имущество Кировоградского облпотребсоюза на предприятие-«двойник»… Многие люди просят, чтобы власти разобрались с этим вопросом. У людей забрали паи. Они строили, они делали, а кто-то другой все это переписал на себя», - сказал Жиминюк.

Он пояснил, что руководитель Кировоградского облпотребсоюза в 2015 году создал собственное предприятие с созвучным названием, переписал на него все ликвидное имущество облпотребсоюза и заработал на этом деле миллионы гривен.

«У нас в городе находится 2-3 рынка – центральный и колхозный, - которые стоят миллионы. Они принадлежат предприятию-«двойнику». То есть они уже принадлежат товарищу Петрушевскому», - добавил Жиминюк.

Также он отметил, что общественные активисты неоднократно обращались в правоохранительные органы. Еще в 2015 году было открыто судопроизводство в отношении руководителя облпотребсоюза за злоупотребление служебным положением и завладение денежными средствами предприятия. Однако дело много раз приостанавливалось и не расследовалось.

«Мы начинали митинговать, к нам присоединялись люди со всей Кировоградской области. Во всех инстанциях нас заверяли, что будут заниматься этим делом. Но это были только слова», - сказал Жиминюк.

Как сообщила бывший руководитель Маловисковского облпотребсоюза Кировоградской области Евдокия Мамедова, также присутствовавшая на пресс-конференции, на данный момент из 464 тыс. пайщиков Кировоградского облпотребсоюза осталось всего 22.

«В 2014 году главный бухгалтер пригласила нас в кабинет. Когда мы пришли, нам дали какие-то листочки и сказали: подпишите. Мы всегда доверяли нашим коллегам, с которыми когда-то работали, и подписали те листочки. Когда мы спросили главного бухгалтера, для чего мы это делаем, она ответила, что таким образом мы подтверждаем, что являемся полными пайщиками облпотребсоюза. А через какое-то время я узнала, что пайщиком уже не являюсь», - рассказала Мамедова.

Кроме того, она добавила, что во время работы в облпотребсоюзе руководство заставило ее, а также нескольких других бывших сотрудников взять кредиты на нужды предприятия. Общая сумма займа превышала 20 тыс. грн.

«Руководство не погашало кредиты, и на них набежал большой процент. В итоге платить пришлось со своего кармана… Люди заплатили свои деньги за те кредиты, которые брались на предприятие», - сказала Мамедова.

При этом глава благотворительного фонда «Благомир ВС» Геннадий Орешков, который также присутствовал на пресс-конференции, отметил, что такие случаи не единичны.

"Я отслеживаю около 10 подобных дел», - сказал Орешков.

По мнению общественного активиста, люди часто попадают в подобные ситуации из-за того, что не знают законодательную базу и, следовательно, не знают свои права.

Справка УНИАН. Кировоградский облпотребсоюз является общественным объединением, которое занимается торгово-производственной и коммерческой деятельностью. Оно отвечает за заготовку сельскохозяйственной и прочей продукции, закупку продовольственных и промышленных товаров, сдает в аренду торговые и складские площади, магазины.