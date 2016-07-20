Рассмотрение событий на Волыни в 1943 году перешло из научной в политическую плоскость – народный депутат

Киев. 20 июля. УНИАН. Народный депутат от «Блока Петра Порошенко», сопредседатель МФО «Антипопулисты» Вадим Денисенко считает, что рассмотрение событий на Волыни в 1943 году перешло из научной в политическую плоскость.

Об этом депутат сказал в ходе организованого еженедельником "Деловая столица" и журналом "Власть денег" круглого стола в УНИАН на тему: «Первые последствия польского решения о «Волынском геноциде». Победит ли в Украине евроскептицизм».

«К сожалению, на сегодняшний момент мы должны констатировать, что этот вопрос перешел из плоскости церковной, из плоскости научной в плоскость политическую или даже, я бы сказал, сугубо политическую. В Украине фактически этот вопрос был почти не замеченным до последних двух-трех недель, но, если мы посмотрим на дискуссию, которая продолжается в польских медиа, еженедельниках, на телевидении - мы поймем, что научная мысль отошла немного в сторону», - сказал Денисенко.

При этом депутат отметил, что в Польше было принято решение о полной смене руководства польского аналога Украинского института национальной памяти.

«Мы до конца не понимаем, каким будет это новое руководство, и продолжится ли диалог между Украинским институтом национальной памяти и его польским аналогом», - добавил Денисенко.

Также депутат сказал, что в Украине в настоящее время нет понимания, что будет происходить в случае признания Сеймом Польши событий на Волыни геноцидом.

По его словам, вопрос заключается в том, будет ли соответствующее решение принято в более жесткой интерпретации, или будет сделан шаг навстречу, и вместо закона это решение будет принято в виде постановления, и некоторые эмоциональные моменты будут более взвешенными.

Как предположил Денисенко, после принятия Сеймом соответствующего решения может быть два варианта дальнейшего развития событий вокруг Волынской трагедии.

«Есть два варианта – либо это будет агрессивно воплощаться в жизнь как в Польше, так и за пределами Польши... И второй момент – в действительности будет принято это решение, и оно будет на международном уровне существовать в полузамороженном состоянии, и только на уровне Польши и внутрипольских политических историй оно будет то подниматься, то опускаться», - сказал депутат.

«К сожалению, на сегодняшний момент, надо тоже понимать, что по большому счету Украина де-факто не имеет, я сказал бы плана «Б», что делать после такого решения польского Сейма», - сказал Денисенко.

По его словам, единственное, что Украина может в разумном плане противопоставить, так это навязывать диалог с привлечением экспертов из соседних стран, в том числе из Литвы.

«Надо понимать, что в Украине сразу после решения польского Сейма, очевидно, появится большая внутренняя кампания, которую будут проводить как с одной стороны праворадикальные силы, так с другой стороны пророссийские силы», - считает Денисенко.

«Часто мы не будем понимать, кто есть кто на самом деле, но будет проводиться кампания с риторикой о том, что поляки с нами так поступили, значит, мы должны поступить с ними точно так же, «око за око, зуб за зуб», и это на самом деле может привести к непоправимым моментам, которые осложнят наши отношения как минимум на несколько лет», - заявил Денисенко.

«Единственное, что нужно, – обуздать свои эмоции. Это самое важное, что нужно будет делать в ближайшее время нам, украинцам», - убежден депутат.

Справка УНИАН. В этом году исполняется 73-я годовщина Волынской трагедии, унесшей жизни десятков тысяч поляков и украинцев во время взаимных конфликтов на территории нынешней Западной Украины.

Украинцы и польские историки по-разному оценивают причины и количество жертв Волынской трагедии.

Украинские историки считают преувеличенными данные польских коллег о гибели 100 тысяч поляков, отмечая, что на самом деле этот конфликт мог унести жизни максимум 30 тысяч поляков. Кроме того, они обращают внимание на то, что украинцы тоже погибали от рук поляков и исторически доказан факт, что жестокие убийства польских граждан совершали сотрудники советского НКВД под видом ОУН-УПА.

В июле 2013 года Сейм Польши отказался назвать Волынскую трагедию «геноцидом» поляков.

В этом году оппозиционная Польская крестьянская партия зарегистрировала в Сейме Польши проект, которым предлагает установить день 11 июля Днем памяти жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА на Восточных кресах II Речи Посполитой». В Сейме зарегистрированы еще два проекта по 11 июля, их раньше подали депутаты от партии «Кукиз’15» и партии «Право и справедливость».

8 июля Сенат Польши принял резолюцию, в которой призвал Сейм установить 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой».