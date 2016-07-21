С начала года почти 14% процедур закупок проведены медучреждениями Киева непрозрачно - центр "Эйдос"

Киев, 21 июля, УНИАН. С начала 2016 года 13,8% процедур закупок проведены медицинскими учреждениями Киева непрозрачно.

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН руководитель отдела по борьбе с коррупцией центра «Эйдос» Глеб Каневский по результатам пилотного проекта центра «Эйдос» «Местные бюджеты под контролем общественных и пациентских организаций».

«В общей сложности, по нашим подсчетам, 13,8% процедур закупок киевскими больницами были проведены с техническими нарушениями. Эти ошибки влияют на конечный результат, а именно: на качество расходования бюджетных средств и, соответственно, на качество медицинских услуг, которые предоставляют медицинские учреждения», - сказал Каневский.

По его словам, к способам, как обойти электронную систему публичных закупок Prozorro, относятся: размытое описание предмета покупки, отсутствие у победителей документов, которые требовались на момент подачи заявки, «выписки» условий под собственных поставщиков. По словам Каневского, по данным, которые можно исследовать через внутреннюю систему bi.prozorro, 79% закупок имеют низкое качество объявлений, а 72,5% - низкую конкурентную активность.

Координатор направления реформирования публичных закупок Transparency International Украина Виктор Нестуля отметил, что за период действия пилотного проекта было объявлено около 13 тыс. торгов на 360 млн грн. В пилотном проекте из медицинских учреждений Киева приняли участие 93 учреждения. «Они уже завершили подписание контрактов, по некоторым уже прошли проплаты, около 7 тыс. 300 тендеров на 200 млн грн. Потенциально сэкономили 39 млн, или 20% от ожидаемой стоимости», - сказал он.

По его словам, на 13 тыс. тендеров было подано 210 жалоб. «Почти половина всех претензий, которые выдвигает участник к киевским медицинским учреждениям-заказчикам, решается заказчиками и участниками непосредственно», - сказал Нестуля.

В общей сложности с начала 2016 года через систему электронных закупок Prozorro медицинскими учреждениями Киева было проведено 4 тыс. 109 тендеров. Общая сумма контрактов, заключенных по результатам закупок, составляет 53,8 млн грн, потенциальная экономия составляет 25,6 млн грн, или 20,77%, среднее количество предложений в 1 процедуре составляет 2,74.

Эксперт центра «Эйдос» Ольга Зеленяк привела примеры обхода системы. Так, по ее словам, Киевский городской клинический онкологический центр при закупке профессиональных немецких швабр Vermop отметил, что предметом закупки является «устройство с держателем и насадкой». Предложение в указанном тендере подал только один участник. «50 «устройств» было приобретено за 123 тыс. грн. (2,5 тыс. за швабру). Такое нечеткое описание предмета закупки вводит в заблуждение участников и снижает конкурентность», - сказала Зеленяк.