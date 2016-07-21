Рынок торговой недвижимости Киева нуждается в качественном предложении новых концептуальных объектов - эксперты

17:29, 21 июля 2016
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Киев. 21 июля. УНИАН. Рынок торговой недвижимости столицы остро нуждается в качественном предложении новых концептуальных объектов, так как доля данных объектов составляет только 20% от общего предложения, которое насчитывает 1,2 млн кв. м торговых площадей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель департамента стратегического консалтинга компании «Украинская торговая гильдия» (UTG) Виктор Оборский.

«Рынок при всем том миллионе квадратных метров действительно остро нуждается в качественном торговом предложении… Не более 20% из этого миллиона (кв. м - УНИАН), или 5-7 объектов, могут претендовать на звание форматных, на звание профессиональных, на звание интересных и концептуальных для арендаторов или конечных потребителей», - сказал Оборский.

Он добавил, что насыщенность торговыми площадями в Киеве остается низкой и составляет 413 кв. м на 1 тыс. жителей.

«Мы видим прирост за последние годы, который нас подтягивает к цифре 500. Но 500 тоже не является порогом, так как по рынкам других сопоставимых стран эта цифра может быть близка к цифре 700 кв. м на тысячу жителей», - сказал эксперт.

Он отметил, что во втором полугодии ожидается открытие двух крупных объектов (ТРЦ) - Lavina Mall и ЦУМа, что значительно увеличит площадь качественных торговых площадей в Киеве.

«Таким образом, общее предложение по итогам второго полугодия может составить 135 тыс. кв. метров арендуемых площадей, что действительно будет безусловным рекордом за все время развития рынка торговой недвижимости города Киева», - сообщил эксперт.

Также он добавил, что на следующий год запланировано открытие 5 новых объектов общей площадью порядка 350 тыс. кв. м.

«Это Ocean Mall, Blockbuster Mall, это объекты несколько меньше, но тоже интересные с позиции концепции... Так что рынок безусловно структурирован и движется в сторону качественных изменений как со стороны девелоперов, так и со стороны арендаторов, которые стремятся предложить своим посетителям современные форматы торговли», - сказал Оборский.

Он сообщил, что в первом полугодии практически все из 10 международных брендов, которые вышли на рынок Киева, были выведены по франшизе.

«Такова особенность нашего рынка, что выход новых брендов тесно связан с наличием локального партнера, который берет на себя максимум рисков. В этом и есть суть франшизы: осторожное исследование ситуации, - сказал Оборский. – Безусловно, даже открытие по франшизе - это является индикатором, маркером стабилизации и надежд на дальнейший рост сегментов».

Эксперт ожидает, что благодаря росту розничного товарооборота и открытию новых качественных торговых площадей значительно увеличится количество международных брендов, которые зайдут в Украину уже в этом году.

«По итогам этого года… объем открытий в количестве брендов может превысить лучшие показатели условно докризисных 2012-13 годов», - сказал он.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания UTG создана в 2001 году, специализируется на комплексном сопровождении девелоперских проектов. За время работы на рынке при участии компании открыто более 100 торговых центров, в том числе ТРЦ «Оcean Plaza», «Пирамида», «Комод» (все Киев), ТРК «Меганом» (Симферополь), ТРЦ «Донецк Сити» (Донецк), ТРЦ «Мост Сити Центр» (Днепропетровск), ТРЦ «Французский бульвар» (Харьков), «Global. UA (Житомир).

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