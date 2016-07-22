Политологи прогнозируют "очень жаркую" политическую осень в стране

Киев. 22 июля. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что осенью в стране политическая ситуация может быть «очень жаркой».

Об этом он сказал сегодня в УНИАН во время пресс-конференции на тему: «Политические итоги первого полугодия 2016-го года и оценка политических перспектив на осенний сезон», которая состоялась в рамках празднования 14-й годовщины основания Агентства моделирования ситуаций.

Бала выразил мнение, что «та повестка дня, который сейчас есть в стране, неадекватно оценивается большей частью политикума». «Складывается впечатление, что они живут в формате 3-4-летней давности, принимают решения, которые, возможно, тогда бы работали. И то, как по мне, не факт. Сейчас они однозначно не сработают», - сказал он и добавил, что события в стране требуют других подходов и стратегических решений.

Эксперт отметил, что «осень может быть очень жаркой». «Политические оппоненты власти, несомненно, будут использовать вопрос тарифов», - сказал он, добавив, что это будет одним из главных козырей в «политической войне с властью».

Бала считает, что «вся внутренняя политика строится вокруг одного вопроса: будут досрочные выборы в Верховную Раду или не будут». «Есть политические силы, которые не хотят этих досрочных выборов... А есть большая часть политических сил, которые хотят, чтобы были досрочные выборы. Борьба именно между ними и является причиной принятия, по моему мнению, большинства каких-то законов, действий и решений, которые подчас имеют мало отношения к потребностям страны и интересам граждан», - сказал он.

По мнению политолога, осенью эта ситуация может обостриться и «о продуктивности очень трудно будет что-то говорить».

«По моему мнению, главный вопрос на повестке дня внутренней политики – будут или не будут выборы. Те политические силы, которые хотят перевыборов, - если они смогут победить тех, которые не хотят, то выборы будут», - отметил Бала.

Он также подчеркнул необходимость разработать стратегический план развития экономики в стране. «Мне было бы интересно услышать и увидеть, какую экономику хотят построить в Украине. Например, нынешнее правительство должно было бы сказать: «через 5 лет в Украине будет вот такая вот структура экономики, и для этого мы в этом году сделаем...». Все рефлекторные действия, которые сейчас принимаются, возможно, решают вопросы сегодняшнего дня, но не решают вопросы завтрашнего и послезавтрашнего», - сказал эксперт.

Кроме того, говоря на тему выборов на временно оккупированных территориях, эксперт выразил надежду, что осенью «никто не будет давить в контексте каких-то непонятных выборов, которые должны были там пройти».

В свою очередь заместитель директора АМС Алексей Голобуцкий, говоря о политических итогах последнего полугодия, выразил мнение, что «это правительство висит на соплях». «В буквальном смысле этого слова. Потому что если депутаты будут так же голосовать, как они голосовали этим летом, то действительно будут серьезные вопросы возникать о целесообразности существования этой Верховной Рады», - сказал он и подчеркнул также необходимость повышения качества законотворческой работы.

По мнению Голобуцкого, «если не будет экономического кризиса в подлинном смысле этого слова, то этот парламент должен просуществовать до следующего года и, соответственно, правительство должно просуществовать до следующего года». «Самые большие и самые серьезные платежки придут в октябре месяце. И если эти платежки не шокируют наше население, значит, это правительство существует. А если все же шокируют, то нас ждут серьезные испытания, и улица, - потому что в парламенте, я уверен на 100%, вопрос перевыборов не будет решен, - и улица решит вопрос с этим парламентом и со следующими выборами», - сказал политолог.