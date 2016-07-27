В Киеве 30 июля состоится Лига по смешанным единоборствам "Куzня"

Киев. 27 июля. УНИАН. В субботу, 30 июля, в Киеве откроется новая лига по смешанным единоборствам "Куzня" Ultimate Amatour Fighting Championship (UAFC).

Этому событию сегодня была посвящена пресс-конференция в УНИАН.

Поединки состоятся в концерт-холле "Nivki Hall". Всего будет проведено 10 боев, в которых примут участие 20 бойцов. Лучшие из них смогут попасть в мир профессионального спорта - международную лигу WWFC.

В связи с этим сегодня во время мероприятия президенты WWFC Украины Игорь Беднов и президент UAFC Алексей Паращенко заключили меморандум о сотрудничестве.

"Я прибыл на мероприятие с почетной миссией, - заявил Беднов. - Я уполномочен от лиги заключить меморандум о сотрудничестве с данной организацией. Мы очень рады, когда находим единомышленников, которые живут спортом, тратят свое личное время на здоровый образ жизни наших детей, проводят тренировки, строят залы, вкладывают душу и таким образом методом селекции выявляют гениев".

Паращенко объяснил причины появления лиги UAFC. По его словам, ранее существовал проект "Куzня", который позволял участвовать в турнирах всем желающим, в том числе представителям обычных профессий - слесарям, монтажникам, барменам. Но со временем в "Куzне" начали появляться мастера спорта или кандидаты в мастера спорта, и появилась необходимость разделить бойцов на разные лиги.

"Куzня остается для аматоров, а UAFC - это уже полупрофессиональная лига. Благодаря ней, ребята будут переходить в WWFC", - пояснил Паращенко.

Руководитель академии боевых искусств Украины Альберто Флорес-Кортес, также присутствовавший на мероприятии, подчеркнул, насколько важно для спортсменов появление новой ступеньки для перехода из аматорского в профессиональный спорт.

"Реальность такова: если ты хороший боец, то у тебя есть два варианта продолжения карьеры: либо работать в "охранке", либо работать в "охранке". Данная ситуация позволит спортсменам выходить на новый уровень - сначала выход в UAFC, потом в WWFC, а потом, кто знает, может и в UFC (престижнейшая лига смешанных единоборств в мире). В Украине есть очень много талантливых бойцов, у которых теперь появится дополнительная возможность для карьерного роста", - сказал Флорес-Кортес.

При этом Паращенко добавил, что и в лиге "Куzня", и в UAFC соблюдаются все важнейшие организационные стандарты.

"После боев мы предоставляем участникам фото- и видеопродукцию. Присутствие скорой помощи, страховки, врача, медбрата - это все в обязательном порядке. Также есть рефери, который вовремя останавливает бои. Когда говорят: "бои без правил", это очень утрированно - здесь на самом деле очень много правил. Профессиональный рефери никогда не допустит тяжелых травм, он остановит бой вовремя", - подчеркнул глава UAFC.

Официальное открытие Лиги аматорских боев "Куzня" 30 июля в 19.00 в столичном концерт - холле ""Nivki Hall" (http://www.mma-kuznya.com/).