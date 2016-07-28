Экологи заявляют о несовершенстве законодательства в сфере санитарных рубок леса

Киев. 28 июля. УНИАН. Украинское законодательство в сфере санитарных рубок леса является несовершенным, что является одной из причин массовых рубок здоровых деревьев, в частности в Национальном природном парке «Гуцульщина», сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

«Почему происходят массовые рубки в заповедных зонах Карпат? Прежде всего потому, что есть документ, утвержденный Кабинетом министров более 20 лет назад – в 1995 году. Он позволяет рубить лес где угодно, как угодно и сколько угодно», - сказал он.

По его словам, если в 1991 году 80% рубок были коммерческими, а 20% - санитарными, то теперь наоборот: 80% - санитарные рубки, а 20% - коммерческие рубки лесов главного пользования.

«Такое ощущение, что у нас весь лес высох, испортился и его уничтожают вредные насекомые. Конечно, это чепуха», - отметил Борейко.

Эколог сообщил, что коммерческие рубки нельзя вести в заповедниках, в национальных парках. При этом санитарные рубки в этих зонах можно делать, что и проводится в парке «Гуцульщина».

«В 2014 году санитарные рубки были проведены на площади 426 гектаров. В 2015 году эти рубки проводились на площади 376 гектаров. Мы видим, что рубки значительные», - сообщил Борейко.

По словам присутствующего на пресс-конференции исполняющего обязанности директора Национального парка «Гуцульщина» Василия Пророчука, 7,6 тыс. га находятся в постоянном пользовании парка, а 24,7 тыс. га включены в его состав без изъятия у лесопользователей.

«Это очень плохо, так как парк создан для воссоздания природы, а не для того, чтобы в нем рубили лес», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 11 мая поддержал предложение Министерства экологии и природных ресурсов временно прекратить рубки в лесах до пересмотра регулирующих актов.

Дерегуляционный офис предложил Минэкологии проводить все санитарные рубки исключительно под контролем экологической инспекции, запретить сплошные санитарные вырубки в горах, заповедниках и национальных парках, а также обязать лесхозы продавать древесину, полученную в результате санитарных вырубок, на аукционе, а не по прямым договорам.

Экологи в мае заявляли о браконьерстве в парке «Гуцульщина». Борейко отметил, что на территории парка расположены несколько охотничьих вышек, рядом с которыми находится место прикормки диких кабанов, оленей и косуль. Кроме того, свинец, который используют охотники, вредит экосистеме парка при попадании в воду или землю.

Национальный природный парк «Гуцульщина» создан в 2002 году приказом президента Украины. Парк находится в Косивском районе Ивано-Франковской области и охватывает площадь 32,2 тыс. га, из которых 7,6 тыс. га находятся в постоянном пользовании парка, а 24,7 тыс. га включены в его состав без изъятия у землепользователей. На территории парка выделены зоны: заповедник, зона регулируемой рекреации, зона стационарной рекреации и хозяйственная часть.