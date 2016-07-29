Эксперты заявляют о негативном влиянии массовых замен членов избирательных комиссий

Киев. 29 июля. УНИАН. Эксперты мониторингово-аналитической группы «Цифра» заявляют о негативном влиянии массовых замен членов избирательных комиссий.

Это они подчеркнули во время пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил руководитель МАГ «Цифра» Назар Бойко, по его мнению, «мы сейчас стоим на пороге серьезных изменений не только избирательной системы, но и вообще всех механизмов организации и проведения выборов в Украине».

«Далеко не последнюю роль в том, чтобы выборы в Украине проходили на должном уровне, соответствовали европейским, международным стандартам, играют избирательные комиссии и в целом система избирательной администрации в Украине», - сказал он.

Относительно промежуточных парламентских выборов 17 июля Бойко заметил, что в 7 округах в участковых избирательных комиссиях работали около 17 тысяч человек.

«Эти люди работали более 2 недель, примерно 17 дней. В течение этого времени были заменены более трети всех этих людей», - отметил эксперт.

По его мнению, в течение последних 15 лет механизм замены членов комиссий перерос в «определенный феномен, объединившись с фактором «технических» партий».

«Когда подаются нереальные люди в комиссию, она, по факту, окружной избирательной комиссией создается, но на основе нереальных людей. И эта комиссия функционирует в наполненном кадровом составе только на бумаге. И когда начинается избирательный процесс и процесс функционирования этих избирательных комиссий, то на первом заседании оказывается, что из 15-18 человек реальных есть только 5-8», - сказал Бойко.

Он считает, что это приводит к невозможности полноценной работы комиссии с кворумом. Кроме того, это создает дополнительную нагрузку на окружные избирательные комиссии, которые должны обращаться к партиям и проводить замены этих «нереальных» людей.

«Учитывая постоянное сокращение сроков проведения избирательных кампаний в Украине, особенно, что касается избирательной администрации, это влияет негативно, так как график достаточно плотный – всего-на-всего 17 дней, а работы должно быть сделано очень много», - отметил эксперт.

Кроме того, он подчеркнул, что в результате замен в комиссии приходят люди, которые просто не успели получить необходимое обучение для работы на выборах, что влечет за собой случаи некорректного оформления протоколов и, соответственно, затягивание избирательного процесса.

Бойко отметил, что на парламентских выборах в 2014 году количество замен составило 12,5%, а на промежуточных выборах 17 июля этот показатель составил 35% замен от общего количества членов участковых избирательных комиссий.

«Если на уровне членов УИК это в среднем 35%, то на уровне руководящего состава, это в среднем более 50%», - сказал эксперт и отметил, что замена лиц из руководящего состава приводит к невозможности налаживания эффективной работы.

Так, Бойко считает, что в этом вопросе есть «три ключевые проблемы».

«Это норма закона о замене, неформальный феномен – «технические» кандидаты и «технические» партии. И третий феномен – это «темные» деньги в избирательном процессе и компенсации членам избирательных комиссий», - сказал он.

При этом эксперт выразил мнение, что необходимо «начинать радикально удалять «темные», неучтенные средства, которые платят партии и кандидаты, из избирательного процесса.

Руководитель «Цифры» высказался за необходимость создания постоянно действующей площадки с участием всех институтов, имеющих отношение к выборам, для решения этих вопросов. В частности, Центральной избирательной комиссии, правоохранительных органов, экспертов, аналитических и статистических центров, а также членов окружных и участковых избирательных комиссий.

Эксперт сообщил, что «Цифрой» был разработан интерактивный инструмент в виде карты на основе геолокации избирательных участков в Украине, где на примере парламентских выборов 2014 года продемонстрировано количество замен членов избирательных комиссий.

В то же время, аналитик МАГ «Цифра» Иванна Фединчук, отметила, что на некоторых участках замен не было, а на некоторых количество замен вообще достигло 16.

«Также фильтр позволяет увидеть замены в соответствии с должностями», - пояснила она и добавила, что эта карта будет дорабатываться для дальнейшего использования.

Так, этот инструмент позволяет визуализировать явления, феномены и процессы, характерные для украинских выборов. По словам Бойко, к этой карте планируется добавить информацию о замене членов избирательных комиссий и на других выборах, в частности, на президентских выборах 2010 года.