Савченко выступает за избрание на ближайших выборах 100 народных представителей для подготовки новой Конституции

Киев. 2 августа. УНИАН. Народный депутат Надежда Савченко выступает за избрание 100 народных представителей для подготовки новой редакции Конституции.

Об этом она сказала сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявила депутат, надо довести до логического конца то, что было начато на Майдане, а именно: перезагрузить страну.

Савченко заявила, что предлагает национальную идею "Народное государственное строительство Украины. Концепция перезагрузки", и ознакомила с ее основными пунктами.

В частности, Савченко считает, что на ближайших выборах в Украине народ должен избрать 100 избранников от себя, на которых надо возложить задачу написания Конституции Украины.

По ее словам, написание нового Основного закона должно проходить в закрытом режиме, на разумно ограниченный срок, по типу конклава при избрании Папы Римского".

"Эти избранники избираются без права в дальнейшем когда-либо быть избранными во власть. Кроме Конституции Украины, избранные народные депутаты выписывают также блочные законы во все системы жизнедеятельности страны: избирательную, судебную, пенитенциарную, фискальную, правоохранительную, образовательную и другие. Эти блочные законы ложатся в основу дальнейшего законотворчества страны и не имеют права быть измененными", - заявила Савченко.

"После написания Конституция с блочными законами выносится на рассмотрение и утверждение их на народном референдуме. Поскольку принцип разделения Украины на области и районы давно неэффективен и лишь способствует развитию бюрократии и коррупции, поэтому в Конституции, кроме других важных пунктов, должно быть прописано: создание самоуправления административных единиц Украины по экономическому принципу выживания и развития инфраструктуры, а не принципу исторических, культурных, религиозных предпочтений", - добавила Савченко.

Также народный депутат выразила мнение, что муниципальная полиция, следствие и местные отряды территориальной обороны должны пользоваться правом свободного ношения оружия.

Савченко считает, что местные суды и прокуратура должны утверждаться обществом на народных слушаниях по результатам рассмотрения кандидатур на должности судей и прокуроров. К тому же, она высказалась за суд присяжных, который будет выполнять роль народного контроля на судебных процессах. Также Савченко выступает за внедрение одного Всеукраинского суда с правом апелляции в административных и уголовных делах.

По ее словам, недра земли и природные ресурсы должны принадлежать народу с созданием органа народного контроля за ними.

"Законотворческий орган - Народная рада, куда делегируются избранные представители на местных выборах общиной каждой административной единице Украины по избирательному закону, прописанному в Конституции Украины, с правом граждан менять своего представителя в Народной раде в любое время", - заявила Савченко.

Кроме того, по ее словам, необходимо предусмотреть, что "правительство - это нанятые народом в представительстве Народной рады специалисты, ученые соответствующих отраслей для выполнения финансово-расчетных работ по развитию отраслей без каких-либо подчиненных им министерств".

Также Савченко выступает за то, чтобы должность президента была символической с направлением на внешние отношения, но избирательной. Она предлагает оставить за президентом полномочия главнокомандующего, но только на случай начала войны.

"Эта идея имеет право на жизнь, и имеет прав на то, чтобы быть дополненной и развитой украинским народом. Я желаю ей мирного развития и внедрения. Но также понимаю, что никто из власти без боя не отойдет. Поэтому может быть вариант, что придется кому-то идти во власть другим путем для того, чтобы не потерять совесть и, получив власть, вернуть ее народу путем реформирования", - заявила Савченко.

В связи с этим народный депутат сказала, что "после всех революций и войны общественное мнение нашего народа на достаточно высоком уровне, и я считаю, что мы уже созрели к четким и решительным действиям, поэтому путь революции нам тоже подходит".