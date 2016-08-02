Сообщество адвокатов Киева заявляет о давлении со стороны Национальной ассоциации адвокатов

Киев. 2 августа. УНИАН. Сообщество адвокатов Киева заявляет о попытке Национальной ассоциации адвокатов Украины (НААУ) воспрепятствовать их профессиональной деятельности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Совета адвокатов города Киева Инна Рафальская.

«Ситуация, которая определенным образом дезориентирует и общество, и адвокатов Украины, инспирирована, как ни странно, нашей профессиональной организацией, руководством нашей организации - Национальной ассоциацией адвокатов Украины, путем распространения информации об отсутствии статуса органов адвокатского самоуправления города Киева», - сказала она.

«Я хочу отметить, что эти органы (адвокатского самоуправления столицы), а мы были участниками разработки законопроекта в 2012 году, на основании которого эти органы были созданы, еще начиная с 2009 года пропагандировали идею создания адвокатского самоуправления с целью защиты прав адвокатов и, соответственно, были одними из первых, кто в Украине создал органы адвокатского самоуправления, согласно действующему закону об адвокатуре и адвокатской деятельности», - сказала Рафальская.

Как отмечает председатель Совета адвокатов города Киева, НААУ «решила убить крупнейшую адвокатскую организацию в Украине, и только потому, что мы пытаемся заставить нашу национальную организацию эффективно работать».

По словам членов Совета адвокатов города Киева, 11 июня 2016 года Совет адвокатов Украины (САУ) после якобы проведенной проверки специальной комиссии САУ, умышленно искажая факты и умалчивая о предоставлении официальных документов, своевольно решил вмешаться в полномочия и компетенцию адвокатов региона и изменить по собственному усмотрению и для собственной пользы личный состав органов адвокатского самоуправления.

По мнению членов адвокатского сообщества Киева, НААУ имеет целью назначить на должности в органах адвокатского самоуправления Киева подконтрольных ассоциации лиц для осуществления давления на адвокатов Киева перед отчетно-выборным съездом НААУ.

По убеждению членов адвокатского сообщества столицы, принятые 11 июня 2016 года решения противоречат ст.ст.45,47,55, переходным положениям закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» и не создают правомерных юридически значимых последствий.

В свою очередь председатель Квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Киева Валентина Рудакова отметила, что «НААУ создана для защиты всего сообщества адвокатуры, она должна не только заботиться о каждом адвокате, но вообще улучшать жизнь и работу адвокатов. Сейчас такое творится, когда на адвокатское сообщество осуществляют наступление все правоохранительные органы, сейчас адвокатов преследуют за их профессиональную деятельность, и поэтому в это бурное время НААУ позволило себе начать невероятную войну, когда мы должны помогать друг другу».

«Наша профессиональная организация НААУ, которая сделала сейчас этот конфликт, она противоречит интересам всех адвокатов», - резюмировала Рудакова.

Члены адвокатского сообщества Киева отмечают, что «за четыре года работы действующего состава руководства НААУ состояние в украинской адвокатуре значительно ухудшилось. Гарантированные законом профессиональные права адвокатов не находят должной реализации и защиты уполномоченной профессиональной организацией».

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/66972