Эксперты призывают общественность активно участвовать в бюджетном процессе городов для более эффективного использования средств

Киев. 4 августа. УНИАН. Эксперты призывают общественность более активно участвовать в бюджетном процессе на местном уровне для повышения его прозрачности и эффективности использования средств.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил координатор партнерства «За прозрачные местные бюджеты!» Анатолий Бойко.

«Если уровень прозрачности использования органами власти бюджетных средств и активность граждан останутся такими же, как они есть сейчас, то эти средства с большой долей вероятности будут использованы неэффективно», - сказал Бойко.

Он сообщил, что партнерство «За прозрачные местные бюджеты!», которое объединяет экспертов и журналистов из разных регионов, в течение года проводило исследование бюджетной политики в 17 городах Украины. Как показало исследование, уровень прозрачности бюджетного процесса и участия в нем жителей городов крайне низок.

По результатам исследования, из 100% рейтинга, которые означают полностью прозрачный и эффективный бюджетный процесс, лишь три города – Черновцы, Вознесенск и Сумы набрали более 40%. Это уровень «ограниченного» соответствия критериям эффективного бюджетного процесса по методике рейтинга. Киев, Одесса и Черкассы набрали 39%, 39% и 37% соответственно, попав в категорию городов с «минимальным» соответствием эффективному бюджетному процессу. В категорию городов с «неудовлетворительным» соответствием критериям эффективности попали Львов, Днепр, Николаев, Чугуев, Здолбунов и Белозерка.

Как отметила на пресс-конференции президент фонда «Открытое общество» и сокоординатор данного партнерства Леся Шевченко, низкий уровень в рейтинге означает, что местная власть не обеспечила достаточного уровня прозрачности и условий для участия общественности в бюджетном процессе. Люди не допускаются к принятию решений при формировании или изменении бюджетов, а также не информируются о том, как и на что расходуются средства.

Например, кроме Черновцов, ни в одном из исследуемых городов не публикуются планы деятельности главных распорядителей бюджетных средств. Финансовые планы всех коммунальных предприятий доступны для ознакомления лишь в Черкассах.

Автор-разработчик методики оценки бюджетной политики, эксперт фонда «Открытое общество» Иван Сикора отметил на пресс-конференции, что зачастую граждане не могут влиять на разработку бюджета города и бюджетных запросов в течение года. «Сейчас общественность фактически включается в бюджетный процесс на последней стадии, в декабре, когда проект решения о бюджете уже составлен и обсуждается перед принятием на сессии», - пояснил Сикора.

По его словам, люди не могут понять, почему при составлении бюджета одни запросы о средствах удовлетворяются местной властью, а другие нет. По словам эксперта, это несет риск лоббирования своих интересов депутатами местных советов.

Еще одним методом управления деньгами города без обсуждения с общественностью является занижение доходов местных бюджетов. Речь идет о том, что в бюджет сначала заносят заведомо низкие поступления, а когда по результатам первого и последующих кварталов получается превышение поступлений, власти уже сами решают, куда перенаправить дополнительные средства.

Особенно остро эта проблема встает сейчас, когда в рамках децентрализации города оставляют в своем распоряжении все больше налоговых поступлений. Эксперты отметили, что только в Одессе сумма такого превышения составила уже 6 млрд грн.

В связи с этим эксперты призывают общественность более активно включаться в процесс составления местного бюджета, а также предлагают внести изменения в бюджетное законодательство. В частности, предлагается четко регламентировать в Бюджетном кодексе все процедуры формирования бюджета на местном уровне. Также обязать местные органы публиковать планы деятельности основных бюджетных распорядителей и внедрить ответственность должностных лиц за нарушение данного порядка.

Как сообщал УНИАН, процесс децентрализации власти, предполагающий передачу на места административных функций, а также функций по администрированию и аккумулированию налоговых отчислений, начался в Украине в 2015 году. Целью реформы является предоставление регионам большей финансовой независимости, а также возможностей использования региональных ресурсов, включая денежные, на свое усмотрение.

Поступления в местные бюджеты без учета трансфертов в январе-июне текущего года выросли на 48,5%, или на 21,2 млрд грн, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составили 65 млрд грн.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/67003