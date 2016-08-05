Представители общественности инициируют создание "Народной платформы" для выработки решений по проблемным вопросам в государстве

Киев. 5 августа. УНИАН. Всеукраинская общественная организация «Союз общественных организаций Украины «Народная рада» инициирует создание новой структуры «Народная платформа», специалисты которой будут искать решение проблемных вопросов в государстве с целью помочь властям развивать страну.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН председатель правления ВОО «СООУ «Народная Рада» Надежда Лукашевич.

Она отметила, что на днях состоялся совет по формированию «Народной платформы», в которой приняли участие представители более 4 тыс. общественных объединений, входящих в ОО «Народная Рада» и в целом представляют по меньшей мере 4 млн активных граждан.

«И мы решили сделать структуру, которая будет называться «Народная платформа». Это как основной стол переговоров, чтобы можно было подписывать соглашения между властью и народом, собираться на такие «народные» собрания», - пояснила Лукашевич.

Подобный формат встреч и работы, по ее словам, должен способствовать качественному развитию гражданского общества в Украине, развитию ее экономики и улучшению международного имиджа.

Как отметила Лукашевич, идею создания такой структуры подсказали польские коллеги, которые реализовали ее в виде польской «Гражданской платформы».

Предполагается, что в рамках «Народной платформы» будут собираться специалисты в той или иной сфере и рассматривать наиболее актуальные проблемы в государстве, и свои совместные наработки будут передавать властям страны.

Лукашевич отметила, что «Народная платформа» должна объединить специалистов-украинцев из разных регионов страны - как западных, так и восточных.

«Будет движение педагогов, будет движение медиков и других. Только мы сами (я имею в виду народ Украины, а не ждать, пока сделает власть), засучив рукава, изменим страну. Только нужна наша воля, чтобы мы просили, убеждали и повели за собой людей, которых выбираем (власть – УНИАН)», - сказала председатель правления ВОО «СООУ «Народная Рада».

«Мы хотим, чтобы все на себя взяла наша структура, которую мы сейчас создаем, которая будет называться «Народная платформа». И мы не будем разрешать без подписи «совета старейшин» принимать какие-либо законы в государстве. Пусть все-таки говорит грамотный народ, который бесплатно, не за деньги, садится и работает. Только такой возможен вариант, чтобы Украина не распалась на куски и развивалась», - сказала Лукашевич.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67030