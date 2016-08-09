В 2017 году культурно-просветительский фестиваль "Из страны в Украину" планирует побывать на прифронтовых территориях

Киев. 9 августа. УНИАН. В 2017 году культурно-просветительский фестиваль современной и традиционной украинской культуры «Из страны в Украину» планирует побывать на прифронтовых территориях на востоке Украины, а также наладить побратимские отношения городов по обе стороны фронта.

Об этом автор идеи фестиваля Денис Блощинский сообщил на пресс-конференции в УНИАН.

Он напомнил, что фестиваль начался чуть более двух лет тому назад.

Говоря о будущем фестиваля, Блощинский отметил, что в 2017 году «мы хотим обратиться именно к тем украинцам, которые проживают в Крыму, в Донецкой и Луганской области, и сказать о том, что если государству не всегда удается помнить о том, что там живут украинские граждане..., так мы об этом помним».

Он подчеркнул: «Мы хотим наложить швы, потому что когда рана кровоточит, когда ее края разошлись и она сама по себе не может сойтись, так надо накладывать швы и сделать так, чтобы извне была дополнительная помощь, чтобы зажила эта рана. Такими швами мы хотим соединить Донецк с Мариуполем, Горловку с Покровским, Луганск с Северодонецком - один город с той стороны, один город - с нашей стороны».

По словам Блощинского, фестиваль не может приехать на оккупированные территории, но можно «на нашей территории, в наших городах упомянуть всех выдающихся украинцев, которые жили там, и по пазликам составляли Украину таким государством, какой мы ее сегодня знаем».

«И это один из таких очень важных нюансов, акцентов на следующий год», - отметил он.

Как сказал автор идеи фестиваля, «в этом году мы встретили несколько десятков людей, которые приехали на фестиваль специально из оккупированных территорий».

В свою очередь руководитель фестиваля Галина Самчук заявила, что в этом году он стал не только просветительским, но и способствовал объединению украинских громад. По ее словам, цель - «привнести более яркую жизнь в украинские города».

Блощинский добавил, что «фестиваль добрался до 5 областей и 33 городов».

Самчук сообщила, что обычно происходит феерический концерт - это как вишенка на торте всего фестиваля», есть площадки, где представлены украинские инновации, разработанные в каждом из городов, где проходил праздник.

По ее словам, на фестивале в этом году впервые появилась площадка общественных инициатив, а также есть площадка «Открытая библиотека». «Это особый формат обмена литературой, где для того, чтобы взять какую-то книгу с полки, а мы привозим с собой большой массив книг, которые собираются по кофейням Киева и крупных городов Украины, необходимо объяснить, почему ты хочешь эту книгу прочесть», - сказала Самчук. По ее словам, «в одном городе у нас расходится 1200-1300 книг», при этом «Открытая библиотека» в каждом городе передает около 200-300 книг местным библиотекам - школьным и городским.

Как сообщила куратор творческой программы фестиваля Анастасия Вергелес, нынешний лозунг фестиваля - «Люди меняют людей».

По ее словам, творческая программа была разнообразной и в каждом городе другой.

«Музыкальная часть была очень разнообразная, а артисты выступали абсолютно бесплатно», - сказала она и добавила, что все исполнители исполняли авторскую музыку и «в основном рок». Вергелес также сообщила, что в каждом городе выступают местные группы.

Украинский рэп-исполнитель Александр Ярмак, который принимал участие в фестивале, в частности выступал в Мариуполе, отметил, что важным является для молодых людей, которые еще не сформировались, показать героев, на которых надо равняться.