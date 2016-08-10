В Украине за последние 15 лет произошло около 30 тыс. рейдерских захватов на общую сумму 20 млрд долл. - Антирейдерский союз предпринимателей

Киев. 9 августа. УНИАН. В Украине за последние 15 лет произошло около 30 тыс. рейдерских захватов с перераспределением имущества на общую сумму 20 млрд долл., сообщил директор Антирейдерского союза предпринимателей Украины Андрей Семидидько на пресс-конференции в УНИАН.

“По оценкам экспертного совета Антирейдерского союза, за 15 лет в Украине произошло более 30 тысяч случаев незаконного перераспределения собственности на общую сумму около 20 млрд долл. Если рассматривать последние три года, то после Революции достоинства, в 2014 году, можно говорить о 2 тысячах случаев незаконного перераспределения собственности. Это можно назвать перераспределением собственности представителей предыдущей власти. В 2015 году произошло порядка 3 тысяч случаев, которые происходили на фоне признания неплатежеспособности банков и выведения их с рынка”, - сказал он.

По словам Семидидька, на данный момент одной из главных проблем, провоцирующих увеличение объемов рейдерства, является легкость доступа к реестру имущественных прав.

“Мы можем говорить о возрождении рейдерства в настоящее время в связи с изменениями законодательства в регистрационных действиях - “предприимчивые” люди получают шанс, подделывая и нотариально оформляя документы”, - отметил директор Антирейдерского союза.

При этом Семидидько подчеркнул, что главными способами предупреждения рейдерства сейчас является оформление формального кредита под залог имущества (в этом случае в его сохранности будет заинтересован банк), а также регулярное отслеживание реестра имущественных прав.

Как сообщал УНИАН, в рамках реформы государственной регистрации бизнеса и недвижимости Министерство юстиции с 1 мая текущего года полностью передало свои функции в данной сфере районным госадминистрациям, городским советам, частным нотариусам и другим аккредитованным субъектам. Чтобы предотвратить возможные ошибки и злоупотребления на начальном этапе реформы, Минюст создал специальную комиссию, которая занимается внесудебным рассмотрением жалоб в данной сфере.

При этом комиссия не подменяет собой суд. Она рассматривает лишь само регистрационное действие и, если выявляет нарушения при его совершении, отменяет такое регистрационное действие. По мнению представителей Минюста, это существенно снижает опасность совершения рейдерских атак при помощи нотариусов или других аккредитованных регистраторов.

За первые 6 месяцев 2016 года данная комиссия предотвратила попытки рейдерского захвата имущества на сумму более 125 млрд грн.