Антимонопольный комитет не имел оснований отменять результаты торгов по закупке Фондом соцзащиты путевок для инвалидов - Федерация профсоюзов

Киев. 9 августа. УНИАН. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) не имел оснований отменять результаты торгов по закупке Фондом соцзащиты инвалидов услуг по оздоровлению граждан с ограниченными возможностями, поскольку признанные связанными санатории участвовали в разных лотах аукциона.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил юрист Юрий Богаченко, представляющий Федерацию профсоюзов Украины.

«В разных лотах принимали участие несколько санаторно-лечебных учреждений, основателем которых является частное акционерное общество «Укрпрофздравница». В данном случае это дочернее предприятие «Славянский курорт» (санаторий Славянский - УНИАН), санаторий им. Пирогова «Куяльник», - сказал Богаченко.

Он отметил, что признание АМКУ санаториев «Славянского» и «Куяльника» связанными не отвечает нормам законодательства, поскольку они участвовали в торгах по разным лотам.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель постоянно действующей административной коллегии АМКУ по рассмотрению жалоб о нарушении законодательства в сфере госзакупок Андрей Вовк отметил, что торги не были отменены регулятором. АМКУ лишь постановил отменить результаты раскрытия предложений.

Поэтому, вместо иска в суд, который подал Фонд социальной защиты инвалидов, можно было провести торги повторно, без участия связанных санаториев. «Суд может рассматривать иск и год, и два, и три… В кратчайшие сроки можно провести еще одну процедуру закупок путевок на лечение», - сказал Вовк.

В то же время, глава Донецкой областной организации инвалидов Надежда Паламарчук во время пресс-конференции отметила, что инвалидов не устраивает предложение провести торги без указанных санаториев, поскольку они являются лучшими в области лечения травм позвоночника и спинного мозга, а также расположены на востоке страны. «Мы хотим большой командой устроить здесь (в Киеве - УНИАН) длительную голодовку, потому что у нас нет выхода. Единственные два санатория, которые доступны для лечения именно этих заболеваний опорно-двигательного аппарата, не получили до сегодня ни одной путевки», - заявила Паламарчук.

Представитель Фонда защиты инвалидов Александр Маркелов во время пресс-конференции заявил, что Министерство экономического развития и торговли считает проведенные торги правомерными.

«Мы получили соответствующее разъяснение от Министерства экономического развития и торговли, которое говорит, что если по разным лотам, хотя и в рамках одной процедуры принимают участие компании, которые могут быть связанными, то они не являются таковыми, поскольку не создают между собой конкуренции», - пояснил Маркелов. Поэтому было принято решение подать иск в суд об отмене решения АМКУ. Заседание суда назначено на 10 августа.

Уполномоченный президента Украины по вопросам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич, присутствовавший на конференции, отметил, что в Украине обеспечивается лишь около 30% от потребности инвалидов в путевках на лечение в санаториях. При этом подобные закупки обычно происходят к маю. «Сейчас мы приходим к варианту, что люди с инвалидностью может быть где-то в октябре или к концу года получат санаторно-курортное лечение», - сказал Сушкевич.

Он также отметил, что судебная практика относительно похожих споров по-разному трактует законодательство в сфере госзакупок. Поэтому он призвал АМКУ не применять формальные поводы, когда речь идет об оздоровлении инвалидов. «Если мы пойдем по процедуре, которую предлагают коллеги из Антимонопольного комитета, мы выйдем на санатории, которые, мягко говоря, не лучшие, а лучшие будут исключены в связи с формальными процедурами применения законодательства», - пояснил Сушкевич.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет обязал Фонд социальной защиты инвалидов отменить решения, принятые в конце июня текущего года после раскрытия предложений конкурсных торгов по закупке услуг по оздоровлению граждан с ограниченными возможностями.

Как считают в АМКУ, при проведении закупки Фондом соцзащиты инвалидов были допущены нарушения законодательства. В частности, участие в торгах принимали связанные лица - госпредприятия «Клинический санаторий им. Пирогова» и «Славянский курорт», которые входят в закрытое акционерное общество «Укрпрофздравница».

Инвалиды требуют от АМКУ отменить принятое в конце июня текущего года решение о признании недействительными тендеров на закупку путевок, поскольку оно было принято с нарушением действующего законодательства. Сегодня утром, 9 августа, инвалиды проводили акцию протеста с соответствующими требованиями у стен АМКУ.