60 украинских детей-сирот, а такжже из семей участников АТО и внутренних переселенцев отдохнут в Анталии

Киев. 9 августа. УНИАН. 60 детей, среди которых сироты, дети участников АТО и внутренних переселенцев с Донбасса, проведут семь дней на средиземноморском курорте Турции в рамках благотворительного проекта «Открой ребенку мир!».

Об этом сообщил генеральный директор компании «Анекс Тур» Адигюзель Илькер на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Благотворительный проект «Открой ребенку мир!» при поддержке Посольства Республики Турция в Украине и украинских звезд эстрады».

Он напомнил, что помощь украинским детям уже стала традицией, и в международном проекте, начавшемся 4 года назад, уже приняли участие 300 детей.

«Почему проект называется» Открой ребенку мир!»? Мы хотим, чтобы дети увидели этот большой мир своими глазами. Есть много детей, которые даже не видели моря»,- сказал Илькер.

По его словам, дети проведут семь дней на средиземноморском курорте Анаталийского побережья в пятизвездочном отеле.

Илькер отметил, что в программе отдыха детей - мероприятия развлекательного характера, интересные экскурсионные программы в Турции, выступление детей на заключительном концерте, отдых на море.

Проект поддержали украинские певцы Анастасия Приходько и Андрей Кравчук, которые помогут детям раскрыть их таланты.

Посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель подчеркнул, что в Турции хорошо понимают, что в регионах, где происходят конфликты, больше всего страдают дети.

«К сожалению, иногда мы можем в этом убеждаться на нашем собственном опыте. Мы видим судьбу сотен тысяч детей, которые как беженцы прибывают в Турцию из Сирии. Поэтому мы всегда принимали участие в проектах, которые помогают защитить детей от психологического давления»,- сказал посол и добавил, что похожими проектами также занимается турецкое агентство по сотрудничеству и развитию.

Отвечая на вопрос о безопасности пребывания детей в Турции, где недавно была предпринята попытка военного переворота, посол ответил: «Мы достаточно открыто показали всему миру, что во время негативных событий, которые происходили в Турции, не пострадали граждане других стран».

Говоря о сотрудничестве в области туризма между Украиной и Турцией, посол сообщил, что количество туристов в этом году значительно увеличилось.

«Весь мир может стать ареной событий, которые негативно сказываются на туризме. Это иногда происходит и в нашей стране, негативные события в Украине также сказываются на туристической сфере. Однако, несмотря на это, в этом году по количеству украинских туристов, которые посещают Турцию, и количеству турецких туристов, которые посещают Украину, зафиксировано серьезное увеличение»,- сказал турецкий димломат.

«Две страны познают друг друга, увеличивается количество смешанных браков, увеличивается количество людей, которые посещают наши страны, и это нас очень радует»,- добавил посол.

Директор общественной организации Charity Tuner Екатерина Жук отметила, что в проекте принимают участие дети возрастной категории от 8 до 15 лет. Причем дети отбираются по определенным критериям.