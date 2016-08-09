Киев. 9 августа. УНИАН. Завтра в Киеве выберут победительниц конкурса успешных и красивых женщин Украины Mrs World Open 2016.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила национальный директор Mrs World Open Ирина Зайцева - украинка, которая завоевала призовое третье место на Международном конкурсе «Миссис Вселенная 2015», который состоялся в Беларуси в августе 2015 года.

Она отметила, что конкурс проводится среди женщин от 25 до 45 лет, которые являются не только красивыми, но и успешными, талантливыми, которые реализовали себя в семье и социуме. Проект является социальным и направлен на формирование имиджа современной украинки. Его целью является показать, что в нелегкое для Украины время украинские женщины не перестали быть красивыми, духовными, нести с достоинством национальные и семейные культуру и традиции.

«Этот проект – это не обычный конкурс красоты, он больше о красоте духовной, красоте души. Я, когда приглашала на него участниц, говорила, что здесь не будет конкурса померяться длиной ног или пышностью юбки. Здесь другое направление. Красивая женщина всегда обращает на себя внимание. И мы (красивые женщины – УНИАН) можем направить это внимание на те действительно важные проблемы, которые есть в нашей стране, и своим небольшим ресурсом помогать их решать», - подчеркнула Зайцева.

Она сообщила, что для участия в финале, который пройдет завтра в одном из гранд отелей столицы, отобрано 10 претенденток из разных регионов Украины с украинским гражданством. В общей сложности организаторы конкурса изучили около 200 анкет успешных женщин, которые проживают на территории Украины.

«Мы, когда принимали решение при отборе, провели большую сложную работу. Было проведено десятки собеседований. И вот наши финалистки – это самые достойные украинки, географически - от Луганска до Львова, от Киева до Одессы. И я знаю, что каждая из них достойна представить Украину на любой престижной сцене мира», - сказала Зайцева.

По ее словам, завтра жюри выберет двух победительниц. «Интрига в том, что завтра у нас будет сразу две победительницы. И такого нет ни в одном другом похожем проекте. Мы выбираем завтра две королевы, которые смогут представить Украину на двух международных сценах: одна - среди стран Европы, вторая – среди стран мира», - сообщила она.

Среди членов жюри, кроме непосредственно Зайцевой, также артисты театра и кино, в частности, Владимир Горянский, радиоведущий Сергей Комаровский, специалист по пластической хирургии Дмитрий Слоссер.

Результаты конкурса будут объявлены завтра, о них можно будет узнать на сайте проекта и из сообщений в группах в социальных сетях.