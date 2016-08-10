Строительная отрасль Украины выживает за счет возведения жилых домов – эксперт

Киев. 10 августа. УНИАН. Строительная отрасль Украины выживает за счет возведения жилых домов, так как на данные объекты существует спрос среди населения, тогда как работы по промышленному, социальном и коммунальному строительству практически не ведутся из-за отсутствия инвестиций.

Об этом сообщил председатель совета директоров государственной строительной компании «Укрбуд» Юрий Пелых на пресс-конференции в УНИАН, посвящённой Дню строителя.

«(Строительство жилья - УНИАН) это сегодня то направление, благодаря которому выживает строительная отрасль в Украине… Безусловно есть спрос, абсолютно большой спрос. Примерно 2,5 миллиона семей сегодня нуждаются в жилье, или в улучшении жилья», - сказал Пелых.

Он отметил, что на сегодняшний день в Украине практически не ведется строительство промышленных объектов, так как для реализации таких проектов необходимы значительные инвестиции, которых нет.

«Инвестор, как иностранный, так и отечественный, в той ситуации, в которой находится экономика Украины, едва ли рискнет что-то тут вкладывать, что-то тут строить и создавать производственные мощности», - сказал Пелых, добавив, что в ближайшем будущем, пока не стабилизируется экономическая ситуация в стране, не стоит ожидать серьезного прихода инвестиций на строительный рынок Украины для возведения промышленных объектов.

Он также отметил, что строительство социальной (детские садики, больницы, школы) и коммунальной инфраструктуры полностью зависит от наполнения местных бюджетов и стремления местных властей создавать и ремонтировать данные объекты.

«Мы знаем ситуацию, которая сегодня складывается в местных бюджетах. Да, приняты соответствующие решения, которые улучшили ситуацию наполнения местных бюджетов, но не на столько, чтобы широко развернуть программу строительства социальных объектов», - сказал Пелых.

Присутствовавший на пресс-конференции вице-президент Академии строительства, ректор Киевского национального университета строительства и архитектуры Петр Куликов уверен, что развитие строительства Украины запустит экономику страны, так как задействует большое количество смежных со строительством отраслей.

«Строительная отрасль дает возможность развиваться 27-28 другим смежным производствам с отраслью… то есть заработают другие отрасли и тогда будет экономический рост в стране», - сказал Куликов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, объем жилищного фонда Украины в 2015 году вырос на 1% и составил 973,8 млн кв. м общей площади. При этом жилищный фонд городских поселений составил 60,8% (592,5 млн кв. м) от общего фонда.

Справка УНИАН. Жилищный фонд – количество зданий и сооружений, используемых под жилье, с относящимися к ним вспомогательными помещениями. Единицами учета жилищного фонда являются: жилое строение, жилое помещение, общая и жилая площадь. Жилыми считаются строения постоянного типа, вся площадь которых или не менее 50% площади предназначены для проживания.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67099