Обязательные взносы застройщиков в местные бюджеты не направляются на развитие социальной инфраструктуры – эксперт

Киев. 10 августа. УНИАН. Обязательные взносы застройщиков в местные бюджеты в виде паевого участия не направляются на развитие социальной инфраструктуры, сообщил генеральный директор компании «Центр технических решений-групп» Виктор Лещинский на пресс-конференции в УНИАН, посвящённой Дню строителя.

«Все застройщики до ввода в эксплуатацию здания уплачивают паевой взнос в бюджеты города, поселка. Почему не строятся школы, садики, или другие инфраструктурные объекты? Как распределяет местный бюджет эти средства – это вопрос к ним», - сказал Лещинский, добавив, что размер паевого участия, которое застройщик вносит на развитие инфраструктуры, составляет минимум 4% от сметной стоимости строительства объекта.

Он также отметил, что, помимо оплаты паевого участия, девелопер для начала строительства должен получить от местной власти градостроительные условия и ограничения, которые описывают требования к застройщику по благоустройству территории, строительству школы, садиков, детских площадок.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67099