Строительство в Петропавловской Борщаговке под Киевом ведется без разрешительной документации – эксперт

Киев. 11 августа. УНИАН. Строительство по адресу Садовая, 51 в селе Петропавловская Борщаговка, которое является пригородом Киева ведется без разрешительной документации, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор Адвокатского бюро Кушнарева Денис Мацкевич.

«В наше адвокатское бюро обратились жители сел Петропавловской и Софиевкой Борщаговки по факту того, что за их заборами, в селе где этажность предполагает 4 этажа ведется строительство многоквартирных домов, забиваются сваи в частности по адресу Садовая, 51. По факту строительства мы обратились в Госархстройинспекцию Украины и Киевской области… Мы получили ответ, что по данному адресу строительство ведется физическим лицом, и ведется это строительство без единого разрешительного документа», - сказал Мацкевич.

По словам адвоката, земельный участок, на котором ведется строительство, был якобы предан местной властью в аренду застройщику, но подтверждения в виде решения местного совета нет.

«Выяснилось, что никаких документов относительно передачи в аренду этого земельного участка сельский голова не предоставляет», - сказал Мацкевич, добавив, что, отвечая на адвокатские запросы, депутаты местного совета не подтвердили принятие данного решения сельсоветом.

«Если есть решение сессии, оно должно быть доведено до тех граждан, которые имеют к нему отношения», - сказал адвокат.

Присутствовавшая на пресс-конференции помощник адвоката Ольга Сидорчук отметила, что по фактам нарушений было открыто криминальное производство, однако расследование заходит в тупик.

«Дело в том, что все документы, которые поступали в Киево-Святошинскую прокуратуру, или терялись, или были спрятаны - мы точно не знаем», - сказала Сидорчук, добавив, что вследствие неэффективности расследования прокуратурой, криминальное производство было передано следственному управлению Национальной полиции в Киевской области.

Как сообщал УНИАН, по данным Госархстройинспекции, треть строек в Украине в І полугодии велись с нарушениями, а общая сумма наложенных Государственной архитектурно-строительной инспекцией штрафов за данный период составила 120 млн грн.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67110