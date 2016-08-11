Столичные адвокаты считают, что ВР должна как можно скорее установить единые правила деятельности профессиональных организаций
Киев. 11 августа. УНИАН. Столичные адвокаты считают, что Верховная Рада должна как можно скорее законодательно урегулировать единые правила деятельности профессиональных организаций и объединений для избежания неоднозначной трактовки стандартов их деятельности и избежания недоразумений среди их членов.
Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Совета адвокатов Киева Инна Рафальская.
"Необходимо законодательно урегулировать деятельность саморегулирующихся организаций... Мы считаем, что необходимо ускорить принятие парламентом закона для всех свободных профессиональных объединений о единых правилах деятельности, установить единые правила для всех членов таких объединений, ограничить их исполнительные органы влиять на профессиональную деятельность их членов", - сказала Рафальская.
В свою очередь председатель квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатов (КДКА) г. Киева Валентина Рудакова отметила, что отдельные нормы закона "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" в определенной степени противоречат деятельности адвокатских организаций.
По словам участников пресс-конференции, неурегулированность деятельности саморегулирующихся организаций, адвокатских в частности, приводит к внутреннему конфликту, когда отдельные должностные лица Национальной ассоциации адвокатов пытаются вмешаться в деятельность региональных советов. В качестве примера представители столичного адвокатского сообщества привели факт, когда руководство ассоциации вопреки решению конференции адвокатов Киева самостоятельно решило признать деятельность КДКА г. Киева неудовлетворительной, а ее членов – неполномочными, и, как результат, рекомендует столичным адвокатам проходить аттестацию в комиссиях других регионов, что противоречит нормативным положениям.
"Несмотря на это, Совет адвокатов Киева будет делать все, чтобы ни один адвокат города не испытывал неудобств из-за произвола отдельных членов Национальной ассоциации адвокатов", - сказала Рафальская.