В этом году большинство выпускников школ во время ВНО получили оценки достаточного и высокого уровней по украинскому языку - УЦОКО

Киев. 16 августа. УНИАН. Большинство (55,7%) выпускников общеобразовательных учебных заведений текущего года получили оценки достаточного и высокого уровней учебных достижений по украинскому языку, 31,1% - среднего уровня, а 13,2% - начального.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий, подводя итоги внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации (ГИА) участников тестирования в 2016 году.

Говоря о результатах государственной итоговой аттестации по украинскому языку, Карандий отметил, что результаты «достаточно высокие».

В целом же среди тех, кто проходил ГИА по украинскому языку, математике и истории Украины в форме ВНО, лучшие результаты показали выпускники из Киева, Львовской, Тернопольской и Харьковской областей.

Начальный и средний уровни учебных достижений преобладает среди выпускников Закарпатской и Черновицкой областей.

Говоря о результатах ГИА по математике и истории Украины, директор УЦОКО напомнил, что среди участников ВНО 64% отдали предпочтение истории Украины, и лишь 36% - математике. Математику выбирали, прежде всего, выпускники из восточных и южных регионов Украины, а историю Украины – из западных.

По математике 46,5% участников получили оценки достаточного и высокого уровней учебных достижений, а по истории Украины результаты этих уровней имеют 35% выпускников. Карандий подчеркнул, что таким образом общие показатели ГИА по истории ниже и хуже, чем по математике.

Лучшие результаты ВНО по математике (от 160 до 200 баллов) получили участники из Киева – 38,4% и Львовской области – 28%.

В лидерах по результатам по географии среди выпускников 2016 года – Киев, Ривненская и Волынская области.

В то же время химия – единственный предмет, самые высокие результаты тестирования по которому зафиксированы не в Киеве, а во Львовской области: от 160 до 200 баллов здесь получили 42% участников, тогда как в столице этот показатель составляет 32,3%, а в Волынской области – 30,3%.

В целом достаточный и высокий уровни учебных достижений демонстрируют выпускники городских общеобразовательных учебных заведений, а начальный и средний уровни преобладают в учебных заведениях, расположенных в селах.

Как сообщал УНИАН, в этом году для поступления в высшие учебные заведения абитуриенты должны подать сертификаты ВНО лишь 2016 года. Каждый участник ВНО мог сдавать тесты не более чем по 4 учебным предметам. В целом тестирование проводилось по 12 предметам. Основная сессия ВНО проходила с 5 мая по 17 июня, дополнительная - с 14 июня по 4 июля.