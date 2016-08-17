Украина с начала 2016-2017 МГ экспортировала 4,86 млн тонн зерновых – глава Госпродпотребслужбы

Киев. 17 августа. УНИАН. Украинские аграрии к 16 августа с начала текущего 2016-2017 маркетингового года (июль 2016 – июнь 2017) экспортировали 4,86 млн тонн зерновых против 4,72 млн тонн на ту же дату прошлого года, сообщил в ходе круглого стола в рамках нового проекта УНИАН-АГРО глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владимир Лапа.

«На 16 августа в общем по зерну объем экспорта составляет 4 млн 864 тыс. тонн. В прошлом году на эту дату фитосанитарные процедуры прошли по 4 млн 717 тыс. тонн зерновых. То есть, мы видим некоторое увеличение экспорта», - сказал Лапа.