Прогнозный объем экспорта зерновых из Украины в новом маркетинговом году может составить 41 млн тонн - эксперт

Киев. 17 августа. УНИАН. Прогнозный объем экспорта зерновых из Украины в новом маркетинговом году может побить рекорд предыдущего года и составить порядка 41 млн тонн. Об этом сказал президент украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко в ходе круглого стола в УНИАН, проводимого в рамках специального проекта УНИАН-АГРО.

«Что касается производства, мы сейчас видим 63,5 млн тонн - это производство всего зерна. А на экспорт пойдет 41 млн тонн. Мы в этом году можем побить рекорды даже прошлого года», - сказал Клименко.

При этом он напомнил, что Украина была и остается в тройке мировых экспортеров зерна.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в завершившемся в июне 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016), по окончательным данным, экспортировали 39 млн тонн зерновых, что на 12% больше рекордного показателя 2014-2015 МГ в 34,8 млн тонн.