Государство должно перестать фокусироваться на роли фискального агента и пойти на диалог с агробизнесом – президент УКАБ

Киев. 17 августа. УНИАН. Государство должно перестать фокусироваться на увеличении налоговых сборов с аграрного бизнеса и пойти на открытый диалог с представителями отрасли для наработки вариантов их поддержки, в особенности в секторах животноводства и садоводства, сообщил в ходе круглого стола в рамках нового проекта УНИАН-АГРО президент ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Тарас Высоцкий.

«Предпринимателям, занятым в этих видах бизнеса, а это длинные инвестиции на 7-10 лет, нужно знать, что государство не только готово, но и постоянно будет поддерживать и коммуницировать с точки зрения поиска верных решений и компромисса. Пока что, к сожалению, государство – это прежде всего фискальный агент. Долгосрочно, к сожалению, сложно построить диалог, чтобы, возможно, теряя что-то для бюджета сейчас, в перспективе 5-10 лет нам все вернулось сторицей», - сказал Высоцкий.

Он подчеркнул, что без изменения государственной аграрной политики сферам животноводства и садоводства будет весьма сложно выйти из положения убыточности.