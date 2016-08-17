Прогнозный объем экспорта зерновых из Украины в новом маркетинговом году может составить 41 млн тонн – эксперт

Киев. 17 августа. УНИАН. Прогнозный объем экспорта зерновых из Украины в новом маркетинговом году может побить рекорд предыдущего года и составить порядка 41 млн тонн. Об этом сказал президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко в ходе круглого стола в УНИАН, проводимого в рамках специального проекта УНИАН-АГРО.

«Что касается производства, мы сейчас видим 63,5 млн тонн - это производство всего зерна. А на экспорт пойдет 41 млн тонн. Мы в этом году можем побить рекорды даже прошлого года», - сказал Клименко.

При этом он напомнил, что Украина была и остается в тройке мировых экспортеров зерна.

Вместе с тем Клименко обратил внимание на проблему в сфере возврата налога на добавленную стоимость при экспорте зерновых. По его словам, компании скептически относятся к системе возмещения этого налога, потому что не считают ее прозрачной.

«Участники рынка не верят государству и всей этой структуре в плане отдачи НДС. Мы видим, что одним отдают больше, другим меньше, а по закону, тем, кто первым подал заявку, тем первым и должны отдавать НДС. Как так получается, что заявки одной компании удовлетворяют, а другой нет? Сразу возникает вопрос, а может, это не случайно?», - сказал Клименко.

Он отметил, что, в частности, Государственная продовольственно-зерновая корпорация к началу августа так и не смогла получить возврат НДС, сформированного еще в феврале в сумме 900 млн грн. При этом по реестру Государственной казначейской службы сложно определить, какие компании получили, а какие не получили возмещение НДС, из-за отсутствия в данных предприятий индивидуального налогового номера.

«Система, я считаю, сделана так, чтобы никто не мог разобраться и дать ответ, какие компании стоят на возмещение и какие сколько получили», - подчеркнул Клименко.

Как сообщал УНИАН, украинские аграрии в завершившемся в июне 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 – июнь 2016), по окончательным данным, экспортировали 39 млн тонн зерновых, что на 12% больше рекордного показателя 2014-2015 МГ в 34,8 млн тонн.

В 2016 году Верховная Рада обязала все аграрные предприятия платить НДС в определенной пропорции, тогда как ранее вся сумма начисленного налога оставалась на счетах аграриев. В качестве компенсации парламент возобновил практику возврата НДС при экспорте зерна, которая была отменена в 2014 году. Возмещение НДС должно проходить в порядке очереди по двум реестрам – «автоматическому» и обычному.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67193

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