Деятельность саморегулируемых организаций должна определяться единым законом - глава Совета адвокатов Киева

Киев. 18 августа. УНИАН. Деятельность саморегулируемых организаций, наподобие адвокатских, организаций нотариата и частных исполнителей, должна определяться единым законом.

Об этом на круглом столе «Законодательное обеспечение саморегулируемых организаций. Обсуждение законопроекта» в пресс-центре УНИАН заявила председатель Совета адвокатов Киева Инна Рафальская.

"Одним из первых законов, упоминающих о саморегулируемых организациях, является закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" и закон, связанный с выполнением функций частными исполнителями. Сегодня нам следует понимать, что деятельность саморегулируемых организаций для всех участников этого правового поля должна регулироваться единым законом, устанавливающим определенные правила и стандарты саморегулируемых организаций", - сказала она.

Рафальская добавила, что пока соответствующего законопроекта нет, заинтересованные стороны могли бы наработать определенную дорожную карту деятельности саморегулируемых организаций.

Во время работы круглого стола среди участников возникла дискуссия, должен ли представлять ту или иную отрасль один союз, или их должно быть несколько. В частности, адвокат Виталий Титич заметил: "Организаций должно быть много. Не должно быть попыток загнать всех под один колпак, что уже реализовано на примере адвокатуры, и что пытались сделать в арбитражном управлении, и пытаются - в частном исполнении. Должно быть много профессиональных сообществ, и должен действовать принцип: я хочу работать с этим человеком - я с ним объединяюсь. Нельзя загонять кого-то в сообщество потому, что он принадлежит к какой-либо профессии".

В свою очередь, представитель рабочей группы по реформированию законодательства относительно адвокатуры Виктор Короленко отметил, что мировая практика знает разные примеры: как монополии на профессиональное самоуправление со стороны самих специалистов, так и существенного участия государства в самоуправлении. "Все недостатки и достижения в адвокатуре являются следствием того, каким образом построено ее самоуправление. Международный опыт говорит, что в разных странах самоуправление разное. В Польше предусмотрено существенное участие государства при вступлении адвоката в профессию. В Великобритании также существует разветвленная система госрегулятора. У нас участие государства сведено к минимуму. Возможна ли здесь унификация для разных профессий - вопрос открытый", - сказал он.