Легенда мирового балета Леонид Сарафанов в балете "Дон Кихот" скоро в Киеве

3-4 ноября 2016 года в Киеве на сцене Национального академического театра оперы и балета Украины выступит легенда мирового балета - солист Миланской оперы Teatro alla Scala Леонид Сарафанов в балете «Дон Кихот».

Леонид Сарафанов является эталоном классического балетного танца и входит в элиту мирового балета. Его репертуар включает все ведущие балетные роли. Его образы обладают своими яркими характерами, которые сочетаются с безукоризненной техникой и мастерством. Благодаря своим усилиям и таланту он вошёл в список лучших танцовщиков современности в мире искусства.

На сегодняшний день он является солистом престижного театра мира – Teatro alla Scala (Милан, Италия), а также приглашенным солистом Metropolitan Opera (Нью-Йорк, США) и Grand Opera (Париж, Франция). Леонид Сарафанов является обладателем международной премии «Benois de la Danse», премии «Золотая маска», «Золотой софит», а так же является лауреатом престижной премии Рудольфа Нуриева.

Его сценическая партнерша – Олеся Шайтанова по праву одна из лучших солистов Национальной оперы Украины, лауреат международных конкурсов. Также в спектакле примут участие ведущие солисты Национальной оперы: Екатерина Козаченко, Сергей Литвиненко, Ваня Ян, Екатерина Курченко.

«Дон Кихот» - балет по роману Мигеля Сервантеса. В сюжетную основу положена история любви Китри и Базиля. Он по праву считается самым красочным и эмоциональным спектаклем классического репертуара. Комический сюжет, испанский темперамент и музыка Людвига Минкуса не оставят равнодушным даже самого взыскательного зрителя.

Выступление Леонида Сарафанов на театральной сцене уже давно считается важным событием к которому привязано внимание всего мира. Несомненно, что любители и ценители балетного искусства не смогут пропустить такое грандиозное событие. У гостей мероприятия останутся незабываемые впечатления и масса ярких эмоций.

Дополнительная информация на сайте: https://www.concert.ua/eventpage/don-kihot-03-11