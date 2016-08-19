Украинским властям необходимо срочно разработать стратегию строительства новых блоков АЭС на случай вывода из эксплуатации действующих – эксперты

Киев. 19 августа. УНАИН. Украинским властям и госкомпании «Энергоатом», оператору всех действующих атомных станций страны, необходимо разработать стратегию строительства новых блоков АЭС на случай вывода из эксплуатации действующих блоков.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал экс-директор Чернобыльской АЭС Михаил Уманец, отметив, что отечественные АЭС производят более половины электроэнергии в стране.

«Через четыре года у 7 из них заканчивается срок эксплуатации. Его нужно продлевать. Это, по нашей информации, обходится в 300 млн долл…. Руководство страны, министерства и «Энергоатома» не сделало ничего для того, чтобы подготовить страну к замене уходящих из эксплуатации блоков», - сказал Уманец.

При этом он сообщил, что продление сроков эксплуатации семи блоков обойдется в сумму около 2,1 млрд долл., а строительство одного блока стоит около 3-5 млрд долл.

«Если мы сроки эксплуатации не продлим, то к 2020 году потеряем 50% электроэнергии, а к 2030 году в таком случае атомная энергетика «прикажет долго жить», - сказал эксперт.

Также он сообщил, что если «Энергоатому» не удастся продлить сроки эксплуатации двух блоков Запорожской АЭС к 2017 году, то в Украине могут возникнуть проблемы с энергоснабжением.

В свою очередь отраслевой эксперт Анатолий Чернов выразил мнение, что нынешняя система управления атомно-промышленным комплексом страны негативно сказывается на развитии, финансировании и безопасности АЭС, а также самих атомщиков.

По его словам, данную неэффективность можно преодолеть благодаря реализации программы реформирования атомно-промышленного комплекса.

«Наше предложение состоит в том, чтобы начать с организационной структуры управления атомной энергетикой. Такой структурой должна выступить компания под названием «Укратом», - сказал Чернов.

По его словам, речь идет о необходимости создания атомной корпорации, в которую войдут не только АЭС с управляющей компанией «Энергоатом», но и все связанные с отраслью предприятия.

«Наше видение структуры этой компании – это объединение всех предприятий, связанных с атомной энергетикой, в одну компанию», - сказал он.

При этом эксперты выразили надежду, что данной программой для ее реальной реализации заинтересуется президент и правительство, что поможет не допустить негативного сценария работы отечественного атомного-промышленного комплекса.

Справка УНИАН. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР (водо-водяной энергетический реактор). В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт, является крупнейшей в Европе.