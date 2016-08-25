Киев. 25 августа. УНИАН. В субботу, 27 августа, в Киеве состоится чемпионат Украины Street Workout-2016 (http://www.street-workout.org/).

Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН лидер Международного движения за здоровый образ жизни, глава международной организации Street Workout, председатель ВОО Street Workout Ukraine, президент Всемирной федерации стрит воркаута и стритлифтинга Денис Минин.

По его словам, мероприятие начнется в 12.00 возле Арки Дружбы народов.

«Это будет интересно абсолютно любому жителю Украины или туристу. Я приглашаю всех приходить с детьми. Гарантирую на 100%, что каждый ребенок, который увидит это мероприятие, не сможет пройти мимо, и навсегда заразится спортом, потому что это доступно и массово», - отметил Минин.

Как сказал Минин, это единственный чемпионат, который проходит в Украине без привлечения коммерческих структур. «Это единственный чемпионат, который проходит без спонсоров. У нас нет коммерческих структур. Есть люди, которые поддерживают этот чемпионат. Мы не является официальным олимпийским видом спорта, мы не являемся официальным видом спорта. Нас не поддерживают из бюджета. Мы самостоятельная организация, благодаря друзьям, единомышленникам и спонсорам проводим такие мероприятия», - подчеркнул он.

В свою очередь, координатор социальных проектов международной организации Street Workout, руководитель Днепровского подразделения ВОО Street Workout Ukraine Гауранитай Шулика сообщил, что на чемпионате встретятся 127 участников из 25 городов Украины, которые будут бороться за звание сильнейшего атлета страны.

Особенностью чемпионата-2016 станет дополнение программы женскими номинациями: «Женский фристайл», «Подтягивание на турнике» и «Отжимание на брусьях». Дополнительной мотивацией для атлетов станет призовой фонд чемпионата, который на этот раз будет составлять 75 тыс. грн.

Турнир также посетят гости из США, Чехии, Армении и Молдовы.

«Это мероприятие проводится не только для атлетов, как большинство чемпионатов, когда приезжают 20-30 человек, которые выступили и все. Оно популярно еще и потому, что есть шоу-программа для зрителей, конкурсы, флэш-мобы за здоровый образ жизни», - подчеркнул Шулика.

Как сказал Шулика, 28 августа участники чемпионата проведут социальную акцию на Русановской набережной. Они будут убирать территорию и высаживать деревья.