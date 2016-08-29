Активисты призывают парламент ужесточить ответственность за распространение табачных изделий и курение

Киев. 29 августа. УНИАН. Активисты призывают парламентариев внести изменения в законодательство, которые усилили бы ответственность за распространение табачных изделий и курение.

Как сообщила координатор проекта "Киев без табачного дыма" Общественной организации "Центр демократии и верховенства права" Юлия Солоха сегодня на пресс-конференции в УНИАН, соответствующий законопроект №4030а был зарегистрирован в Верховной Раде 19 июля этого года.

По ее словам, документ предусматривает запрет видимого размещения пачек сигарет в торговых сетях, определение термина «помещение для курения», предоставляет право местным органам власти дополнительно определять свободные от курения места, увеличивает размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил торговли и запрета курения в общественных местах.

Комментируя ситуацию с табакокурением в Украине, Солоха отметила, что в последние годы государство перестало принимать меры по уменьшению курения среди населения, а в парламенте без движения лежат антитабачные законопроекты из-за сильного влияния на депутатов «табачных лоббистов».

Солоха также отметила, что проведенный среди столичных школьников социологический опрос выявил, что выкладки сигарет в торговых местах, их яркая реклама являются агрессивным инструментом по продвижению сигаретных брендов и побуждают новых людей «присоединяться к армии курильщиков».

«Запрет выкладки сигарет действует во многих странах, и это в значительной степени повлияло на уменьшение распространения курения среди молодежи. Такие нормы также являются частью требований Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака, которую Украина подписала, взяв обязательство выполнять ее положения с целью защиты здоровья населения и снижения уровня распространенности курения», - сказала координатор.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67482