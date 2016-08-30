82% украинских детей в возрасте от 7 до 17 лет употребляют сладкие газированные напитки – исследование

Киев. 30 августа. УНИАН. 82% украинских детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет употребляют газированные напитки с сахаром.

Такие данные исследования, проведенного Ассоциацией производителей минеральных и питьевых вод и Ассоциацией диетологов Украины, были озвучены на пресс-конференции в УНИАН.

По словам менеджера по исследованиям международной исследовательской компании IPSOS Оксаны Боголюбовой, в ходе исследования опрашивались дети.

«94% детей заявили, что употребляют пакетированные соки, это самый распространенный напиток. 82% - сладкую газированную воду, 74% - бутилированную воду. Относительно частоты употребления – довольно часто употребляют пакетированные соки 42% детей, 29% детей - сладкую газированную воду, бутилированную воду – 54%. Мы спрашивали и выяснили, что 67% родителей не возражают, чтобы их дети употребляли пакетированные соки, и сами покупают их. Сладкую воду дети покупают чаще сами, а воду не хотят. Существует прямая зависимость от употребления сладкой газировки родителями и моделью поведения, которую принимают их дети. Исследование выявило: если родители пьют дома сладкую газированную воду, то и дети более склонны пить ее. 96% детей, родители которых пьют сладкую газированную воду, также ее употребляют", - сообщила Боголюбова.

Президент Ассоциации диетологов Украины Олег Швец подчеркнул, что украинские дети употребляют много нездоровых продуктов и напитков.

«Это еще одно важное исследование, результаты которого заставляют не только задуматься, но и действовать. В семье и в учебных заведениях детей и подростков должны постоянно предупреждать об опасности чрезмерной привязанности к сладким газированным напитков, а также сокам, нектарам, сладким молочным продуктам. Предупредить детское ожирение можно, например, путем выбора в пользу обычной питьевой воды вместо сладких напитков. Врачам, диетологам, учителям и в первую очередь родителям следует делать все возможное, чтобы дети употребляли меньше напитков с сахаром», - сказал Швец.

По его словам, согласно рекомендациям ВОЗ, ежедневный уровень потребления сахара не должен превышать 10% от общего рациона, то есть составлять не более 50 г в сутки.

«В последние годы международные организации, включая ВОЗ, настаивают на еще большем ограничении сахара на уровне менее 5% суточной калорийности, или 25 г в сутки. Из-за превышения нормы потребления сахара могут возникнуть серьезные проблемы: дефицит кальция и витамина D, ожирение, негативное влияние на кожу, ослабление иммунитета, а в будущем – сахарный диабет, сердечно-сосудистые болезни или рак. Также это приводит к нарушению энергетического баланса – лишние калории приводят к набору массы тела. Если ребенок или взрослый ест много сладкого, то потребляет меньше полезной еды – фруктов, овощей и тому подобное. Это ухудшает обмен веществ, увеличивая риск возникновения таких тяжелых заболеваний как диабет и рак. Поэтому ВОЗ рекомендует тем странам, где низкий уровень потребления сахара, не повышать его, другим странам – снизить его потребление (менее 50 г в день). Украинцы потребляют 100 г сахара в день. Так как детский организм значительно более уязвим, чем организм взрослого человека, регулярное употребление сладких напитков может нанести непоправимый вред здоровью ребенка», - подчеркнул диетолог.

Швец подчеркнул, что в Украине более 50% взрослых имеют избыточную массу тела, а в отношении детей таких данных нет.

«Потребление сахара следует обязательно ограничивать, особенно сладких напитков. Больше всего сахара, как ни странно, в смузи. Чтобы контролировать путь сладкого в организм, надо пить больше воды. Вода должна быть номером один в рационе человека», - призвал Швец.

В свою очередь, директор Ассоциации минеральных и питьевых вод Украины Оксана Бамбура отметила, что привычку употреблять воду нужно прививать с детства.

«Из всех напитков только вода обеспечивает нормальное функционирование организма детей и подростков, помогает пище усваиваться, транспортирует витамины, минералы и другие питательные вещества к клеткам. 82% - эта цифра свидетельствует о том, что здоровое будущее украинской нации может находиться под угрозой. Поэтому и возникает потребность убедить общественность в том, что каждый из родителей отвечает за здоровье и активное развитие своего ребенка. Лучший способ гарантировать такое развитие – стать хорошим примером: регулярно употреблять воду, исключить из собственного рациона сладкие напитки, а также уделять достаточно внимания здоровому питьевому режиму своего ребенка», - сказала Бамбура.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67502