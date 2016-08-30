Украинская федерация фигурного катания на коньках заявила о нелегитимности альтернативной федерации

Киев. 30 августа. УНИАН. Украинская федерация фигурного катания на коньках имеет своего постоянного президента, который был избран конференцией УФФК в 2012 году в соответствии с уставом организации и законами Украины, а любые альтернативные федерации и их руководители не имеют права представлять украинское фигурное катание.

Об этом президент УФФК Евгений Ларин заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Ларин заявил, что против него лично и федерации постоянно ведутся информационные атаки.

«Я долго не мог понять, чем обусловлено такое противостояние моей команде, которая пытается внедрить реформы в федерации, пытается ее сделать честной и прозрачной. Мне пришлось жестко уволить ряд сотрудников, часть которых правоохранительные органы подозревают в серьезных финансовых мошенничествах. Но, как оказалось, в федерации до сих пор остаются скрытые силы, для которых реформы и порядок смертельно опасны. Моей команде не хотели дать возможность разрушить схемы, которые годами и десятилетиями были источниками дохода для ряда руководителей федерации. Я тогда сказал и говорю сегодня, что пока я руководитель федерации - мошенникам не будет места ни в федерации, ни в спорте», - подчеркнул Ларин.

По его словам, апогей противостояния наступил, когда 25 августа «группа мошенников из числа бывших сотрудников УФФК» провела собрание граждан, которое незаконно назвала конференцией федерации.

«Публикуя релизы о своей попытке рейдерского захвата УФФК, мошенники пытаются создать видимость масштабности своей аферы. Мошенники обманывали и обманывают не только общественность, спортсменов, юных фигуристов и их родителей, они пытались и пытаются обмануть официальные власти Украины. Используя кучку ангажированных бывших и действующих чиновников различного уровня, группа мошенников продолжает развивать эту аферу», - сказал Ларин.

Также президент УФФК отметил, что «у этих людей есть имена в фигурном катании. Людмила Михайловская - бывший виде-президент УФФК и бывший директор школы "Лидер", Анастасия Макарова - бывший генсек УФФК, замдиректора школы "Лидер", Ирина Медведева - экс-сотрудник УФФК, ныне судья международной категории, представляющая Федерацию фигурного катания Азербайджана, Ольга Петрова - бывший директор школы фигурного катания "Сюита", супруги Амирхановы Марина (бывший главный тренер по фигурному катанию Министерства молодежи и спорта) и Даниил (сотрудник Министерства молодежи и спорта)...».

Как утверждает Ларин, эти люди оказывают давление на членов Украинской федерации фигурного катания.

«По утверждению этих граждан, осуществляя свой рейдерский захват, они опираются на очень серьезных людей во власти, что обеспечивает им очень серьезный ресурс. Мошенники оказывают давление на членов УФФК звоня им, пугая фамилиями, увольнениями, личными преследованиями, лишением возможности заниматься любимым делом», - заявил он.

При этом президент УФФК подчеркнул, что продолжит проводить реформы в федерации и очищение ее от «временщиков, мошенников, воров и разных деятелей по организации финансовых афер».

По словам Ларина, 28 октября состоится конференция УФФК, на которой будут рассмотрены результаты системных реформ, утверждена дальнейшая программа деятельности и, в соответствии с уставом федерации, будет избран новый президент.

Говоря о дальнейших возможных вариантах развития событий в связи с фактом создания второй федерации фигурного катания, Ларин отметил, что дать правовую оценку действиям организаторов «так называемой «конференции УФФК» должно Министерство юстиции.

«Это также ответственность Министерства молодежи и спорта, это в чем-то ответственность Национального олимпийского комитета. Со своей стороны, скажу: мы единая национальная федерация, представляющая интересы фигурного катания, имеющая договор с Министерством молодежи и спорта о сотрудничестве, которая признана Международным союзом конькобежцев (ISU) и которой уже в 2017 году будет 25 лет», - добавил Ларин.

Вместе с тем он отметил, что заседание организаторов «так называемой «конференции УФФК» проходило в Министерстве спорта.

«Мы, в свою очередь, адресовали Минспорта вопросы, на каком основании это все происходит, но никакого ответа пока не получили. Как только мы получим какой-то ответ, я готов им абсолютно открыто поделиться со СМИ», - сказал Ларин.

В свою очередь, глава юридической комиссии УФФК Виктор Кулакевич сообщил, что еще в феврале по инициативе киевских властей начался аудит двух столичных школ фигурного катания - "Лидер" и "Сюита", по итогам которого были выявлены финансовые нарушения и недостача на сумму 1 млн 153,2 тыс. грн.

Фото с пресс-конференции : http://photo.unian.net/rus/themes/67505