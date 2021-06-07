Если тарифы на поездки в коммунальном транспорте увеличится до 21-25 грн, то молодые учителя и воспитатели вынуждены будут тратить на оплату проезда треть зарплаты.

Киев. 7 июня. УНИАН. Во вторник, 15 июня, столичные педагоги выйдут на акцию протеста, если власти города не откажутся от намерения повысить плату за проезд в общественном транспорте.

Об этом представители профсоюзных организаций работников образования сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

Как заявил председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь, в СМИ в последнее время распространяется информация о том, что киевская власть готовится уже с 1 июля в разы повысить стоимость проезда в общественном транспорте - до 21 грн в метро и до 25 грн - в наземном транспорте.

По его словам, если это произойдет, то молодые педагоги и воспитатели одну треть своих зарплат вынуждены будут тратить для оплаты проезда на работу и возвращения домой.

Яцунь подчеркнул, что аргументы власти о том, что тарифы на проезд в столичном общественном транспорте являются самыми низкими в Европе, не выдерживают критики, поскольку и размеры зарплат педагогов также самые маленькие в Европе. Сегодня начинающий учитель получает 250 евро, что в 3-5 раз меньше, чем в странах Центральной Европы.

Так же, по его словам, несправедливы аргументы киевской власти и о том, что в других городах Украины уже повысили тарифы на проезд. Яцунь добавил, что в других городах плату за проезд повысили на 1-2 грн, а не в несколько раз, как это планируют сделать в Киеве.

Яцунь сообщил, что несколько недель назад профсоюзные организации работников образования обратились к киевской власти с предложением начать переговоры по тарифному вопросу, однако никакого ответа на свое предложение до сих пор не получили.

По его словам, несмотря на это, работники образования все же надеются, что городские чиновники прислушаются к предложениям педагогов и в ближайшие дни пригласят их к диалогу. Если этого не произойдет, то учителя и воспитатели 15 июня выйдут на акцию протеста под КГГА. Начало акции они планируют на 14.00.

Также на пресс-конференции присутствовал представитель медицинского сообщества столицы - председатель совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский. Он отметил, что для медиков вопрос стоимости проезда в общественном транспорте также очень чувствительный, как из-за небольших зарплат - младший медицинский персонал получает от 6 тыс. грн в месяц, так и с учетом еще на одной проблемы: около 70% медработников киевских больниц проживают за пределами города и тратят еще больше на проезд. При этом они не имеют никаких льгот по Карточке киевлянина, которую имеют люди, зарегистрированные в столице.

Пока профсоюз работников здравоохранения еще не определился, присоединятся ли медработники к акции протеста педагогов, однако медики также надеются, что вопрос удастся урегулировать за столом переговоров.

В свою очередь председатель Киевского городского совета профсоюзов Валентин Мельник заявил, что представители профсоюзов хотят услышать от киевской власти обоснование новых тарифов на проезд и куда тратятся деньги от размещения рекламы в коммунальном транспорте.

В целом участники пресс-конференции заявили, что они категорически против повышения тарифов на проезд до 21-25 грн.

Кроме того, на пресс-конференции была обнародована резолюцию собрания председателей первичных профсоюзных организации учебных заведений Киева. В документе, в частности, говорится, что при повышении тарифа на одну поездку до 21 грн в метро и до 25 грн в наземном транспорте киевлянин для проезда в день будет тратить 92 грн. В месяц эта сумма составит более 2,5 тыс. грн или более трети заработка молодого учителя.

«Профсоюз работников образования Киева убежден, что любые решения, влияющие на благосостояние населения, должны приниматься с соблюдением принципов социального диалога и с учетом мнения людей», - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, 13 мая трудовые коллективы коммунальных предприятий «Киевский метрополитен» и «Киевпастранс» обратились к столичной власти с инициативой о повышении платы за проезд.

В метрополитене сообщили, что на 2021 год экономически обоснованным является тариф на проезд в размере 21,05 грн, в «Киевпасстрансе» - 25,18 грн для трамваев, троллейбусов, автобусов и 78,9 грн - для городской электрички.

26 мая мэр Виталий Кличко не исключил повышения стоимости проезда в общественном транспорте в ближайшее время. Он заверил, что новая стоимость проезда будет приемлемой.

Фото: https://photo.unian.net/theme/105739-press-konferencii-v-unian-profsoyuznaya-poziciya-otnositelno-veroyatnogo-povysheniya-tarifov-na-proezd-v-obshchestvennom-transporte-stolicy.html

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН