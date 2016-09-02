ОО "Культурное сопротивление" подает в суд на СБУ за бездействие в вопросе распространения печатной продукции России

Киев. 2 сентября. УНИАН. Общественная организация «Культурное сопротивление» подает иск к СБУ и Государственной фискальной службе из-за их бездействия в вопросе распространения в Украине печатной продукции страны-агрессора.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель ОО «Культурное сопротивление» Олег Матвиенко.

По его словам, соответствующий иск будет рассматриваться 7 сентября в 14.10 в Окружном административном суде Киева.

«Мы призываем всех настоящих патриотов поддержать наше мероприятие, направленное на деоккупацию культурного пространства... Мы хотим воспрепятствовать ввозу на территорию Украины печатного хлама, который сейчас привозят на территорию Украины и который поступает в книжные магазины... Хлама, который пропагандирует, что наше государство не является государством... Мы хотим добиться запрета издательств, которые позволяют себе печатать и продавать антиукраинскую литературу», - заявил он.

В свою очередь журналист-правозащитник Владимир Широченко отметил, что «на востоке страны идет война, но в то же время практически никто из государственных структур не обращает внимание на агрессию, которую проводит по отношению к Украине РФ в культурном плане. Это телевизионные программы, сериалы, газеты, журналы, много книг, которые к нам идут».

Он также отметил, что сегодня более 70% печатной продукции, реализуемой в сетях книжных магазинов и на книжных рынках, является продукцией страны-агрессора и большинство является контрафактной.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/67581