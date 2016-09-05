Политолог считает маловероятным проведение этой осенью досрочных парламентских выборов

Киев. 5 сентября. УНИАН. Проведение досрочных выборов в Верховную Раду этой осенью маловероятно, но ситуацию могут изменить настроения в обществе.

Такое мнение директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала высказал сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

«Мне кажется, что осень хотя и будет жаркой, но вряд ли она приведет к досрочным выборам (в парламент) именно осенью этого года. Но снова-таки – сейчас мяч на стороне власти, и по большому счету вопрос выборов или перевыборов, как по мне, именно в руках власти... Я думаю, что сентябрь нам даст ответ, как будет развиваться ситуация в направлении выборов или перевыборов», - сказал он.

В свою очередь заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отметил, что народные депутаты не хотят проведения выборов, но «этот парламент может разогнать улица».

Говоря об основных тенденциях в политике, которых можно ожидать осенью, Бала заметил, что, в частности, все будут наблюдать за работой нового главы Администрации президента Игоря Райнина.

«Все возлагают надежды. И я думаю, что в сентябре станет ясно, обоснованы эти надежды или нет», - сказал Бала.

Также политолог предположил, что в сентябре продолжится противостояние Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры.

«И каждая из этих структур будет пытаться доказывать свое лидерство в борьбе с коррупцией», - добавил он.

Кроме того, по мнению Балы, осенью возможно обострение ситуации на Донбассе.