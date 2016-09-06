В Киеве 23 сентября состоится образовательная конференция о сексе

Киев. 6 сентября. УНИАН. В Киеве пройдет образовательная конференция о сексе в формате public talk – Sex.Prostir.

Как сообщила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН организатор первой в Украине образовательной конференции о сексе в формате public talk – Sex.Prostir, руководитель Всеукраинской организации здоровья Юлия Ярошенко, конференция состоится 23 сентября.

«На нашей первой всеукраинской конференции мы будем делать акценты на развенчивании мифов. Мы приглашаем спикеров, которые изучают разные особенности сексуальности и являются профессионалами своего дела. Мы приглашаем медиков, которые будут рассказывать о том, какие мифы есть о заболеваниях, которые передаются половым путем», - сказала она.

По ее словам, одна из целей, которую ставят перед собой организаторы, – формирование зрелых, приятных, гармоничных сексуальных взаимоотношений.

«Мы считаем, что эмоциональная часть сексуальных взаимоотношений – наверное, самое важное. Умение создать правильные эмоции, умение создать положительные переживания себе и партнеру, уважительное отношение к себе и партнеру - невероятно важно, а для этого нужно познавать свою сексуальность не только в медицинском ключе… Мы ставим задачу не опошлять тему секса, а делать ее более гурманской, более приятной, эстетичной», - отметила Ярошенко.

Она также высказала мнение, что мифы рождаются от недостатка знаний в данной области, поэтому сексуальное образование очень важно.

«Хотелось бы, чтобы в старших классах небольшая образовательная программа была на эту тему и в университетах. Было би неплохо, чтобы в вузах была возможность посещать занятия на которых просвещают в вопросах сексуальности», - подчеркнула Ярошенко.

Такое же мнение высказал и врач высшей категории, акушер-гинеколог-репродуктолог Сергей Бакшеев.

«Средний возраст начала сексуальной половой жизни в Украине – 9,5-12,5 лет. Такова действительность. Интернет, количество сайтов с интимной направленностью приводят к тому, что подростки могут начинать вести сексуальною жизнь», - отметил он и подчеркнул, что сексуальное здоровье нации обсуждается во многих странах, и Украина не должна быть исключением.

В свою очередь, директор по коммуникации Фонда Елены Пинчук «АНТИСПИД» Павел Пиминов рассказал о том, что во время after party в рамках конференции Sex.Prostir состоится мастер класс по теории и практике использования презервативов.

Он также подчеркнул, что не все мифы о сексе, которыми живут сегодня украинцы, одинаково безобидны.

«Есть мифы, которые могут стоить жизни… Поэтому мы с радостью подключились к этому проекту. Мы попытаемся развеять некоторые мифы, связанные с использованием презервативов, в частности в рамках этого проекта. Мы проведем мастер-класс по использованию презервативов… Мы постараемся таким образом развеять опасные мифы, связанные с сексом, которые могут привести к инфицированию человека опасными болезнями», - сказал он.