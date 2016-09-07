Ассоциация свиноводов призывает активистов, блокирующих работу свинокомплекса "Сельские традиции", к диалогу с руководством предприятия

Киев. 7 сентября. Ассоциация «Свиноводы Украины» призывает к диалогу с руководством свинокомплекса «Сельские традиции» (Полтавская обл.) активистов, которые с 3 сентября заблокировали все подъездные пути к предприятию, требуя прекратить его работу, в результате чего на предприятии начался падеж животных от голода.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказал президент ассоциации Артур Лоза.

«Конфликт находится в острой фазе и приобрел такой резонанс, что тяжело найти какие-то цивилизованные пути решения. Позиция ассоциации абсолютно четкая и понятная: в любом случае нужно вести диалог, переговоры и двигаться навстречу друг другу», - сказал Лоза.

Заместитель директора «Сельских традиций» Роман Калатур, который также присутствовал на пресс-конференции, сообщил, что предприятие содержит 34 тыс. свиней. По его словам, активисты недовольны неприятным запахом вокруг комплекса и опасаются экологических проблем. Замдиректора отметил, что свиноводческое предприятие «не может пахнуть карамелью», и заверил, что его комплекс придерживается всех экологических нормативов и готов принять меры, чтобы снизить распространяемость запаха, но активисты отказываются общаться с представителями предприятия.

«Разговаривать с нами никто не захотел. Выдвигается единственное условие – немедленно закрыть предприятие, а свиньи, если не вывезете, то пусть дохнут», – сказал Калатур.

Он отметил, что усматривает в действиях активистов попытку снизить стоимость активов предприятия, что будет выгодно для желающих его приобрести. Но падеж свиней в результате блокирования комплекса может привести к тяжелым экологическим последствиям, подчеркнул замдиректора предприятия.

«В случае необеспечения животных кормами мы будем иметь картину, при которой создается очень серьезная угроза эпидемиологической ситуации в районе. С массовым падежом животных при отсутствии возможностей для их утилизации будет распространяться трупный яд, инфекционные заболевания», - сказал Калатур.

По его словам, население поселка, вблизи которого расположен свинокомплекс, начало высказывать недовольство по поводу неприятного запаха несколько лет назад. Чтобы снять социальное напряжение, руководство предприятия решило реконструировать очистительные сооружения. Работы начались в августе, их выполнение займет полтора месяца, однако для этого сотрудники предприятия должны попасть на территорию комплекса, что невозможно из-за действий активистов.

Научный руководитель научно-экологической группы «Потенциал-Эко» Владимир Рогов, который также принимал участие в пресс-конференции, сообщил, что предприятие реализует проект в соответствии с экологическими нормами.

«С точки зрения очистительных сооружений я могу сказать, что сделана только первая очередь. Это приблизительно 30%, но технология заложена правильно», - сказал Рогов.

Как отметил президент ассоциации «Свиноводы Украины», таким образом, если предприятие завершит реконструкцию очистительных сооружений, то выбросы загрязняющих веществ в почву будут значительно ниже законодательно допустимых норм.

Замдиректора «Сельских традиций» также сообщил, что областные власти приняли решение о закрытии свинокомплекса.

«Со стороны властей принято решение о немедленном закрытии свинокомплекса. Руководству были поставлены ультимативные требования до 1 ноября вывезти все поголовье и прекратить деятельность, после чего местные жители предоставят доступ к кормам. Но реально законных оснований для закрытия предприятия нет, и полномочий у представителей областной власти принимать решение о закрытии предприятия также нет», - подчеркнул Калатур.

Он призвал центральные органы власти вмешаться в эту ситуацию и помочь разрешить конфликт.

Как сообщал УНИАН, производители свинины в Украине неоднократно заявляли о снижении рентабельности бизнеса в связи с низкими закупочными ценами на их продукцию. Снижение цен вызвано ростом предложения ввиду запрета экспорта в Россию, а также низкой покупательной способностью украинцев. В связи с этим свиноводы ищут новые рынки сбыта, которые позволят увеличить выручку от продаж. Наиболее перспективными направлениями эксперты считают Азию и Африку. Однако распространение опасного заболевания животных – африканской чумы свиней (АЧС) сдерживает экспорт свинины из Украины.