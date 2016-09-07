В Киеве презентовали украинско-израильский Институт стратегических исследований имени Голды Меир

Киев. 7 сентября. УНИАН. В Киеве состоялась презентация украинско-израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир.

Как передает корреспондент УНИАН, о направлениях деятельности учреждения рассказал на пресс-конференции в УНИАН директор Института Альберт Фельдман.

По его словам, учреждение играет ключевую роль во внедрении осмысленного и доказанного подхода к решениям политических, социальных, экономических, экологических и информационных проблем, с которыми сталкивается в настоящее время Украина.

«Украинско-израильский Институт стратегических исследований возник как продукт сотрудничества, который уже реализован в Украине по некоторым направлениям с израильскими экспертам», - заявил он.

Фельдман отметил, что среди направлений деятельности Института – энергетическая безопасность Украины, альтернативные источники получения энергоносителей; безопасность социума и противодействие террористической угрозе, анализ способов преодоления экстремизации массовых настроений; реформирование здравоохранения, модернизация экстренной медицины; психическое здоровье общества и использование опыта Израиля в помощи перемещенным лицам, жертвам террористических актов и участникам боевых действий; использование современных технологий в экологии и сельском хозяйстве; конституционный процесс и общественный консенсус.