Украина может использовать методику "Железный купол" для защиты городов Донбасса от ракетных бомбардировок – эксперт

Киев. 7 сентября. УНИАН. Украина может использовать израильскую методику «Железный купол» для защиты городов Донбасса от ракетных бомбардировок.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил директор украино-израильского Института стратегических исследований имени Голды Меир Альберт Фельдман.

«Вы, наверно, много раз слышали, что в Израиле той или иной ракетной бомбардировке подвергся тот или иной город в абсолютно мирное время. Эти ракетные обстрелы носят спорадический характер. Кажется, что с ними (обстрелами – УНИАН) нельзя бороться, потому что время от запуска до взрыва составляет десятки секунд, иногда чуть больше минуты. Но Израиль нашел способ с этим бороться, и этот способ может быть активно использован в том числе и в восточном регионе Украины», - заявил он.

«Эта методика называется «Железный купол». Эта методика уже сегодня продается Израилем, и ее можно изучать. Украина недавно создала свой собственный дрон, свой собственный беспилотный вездеход, который создан по израильской технологии. Точно также можно изучать и методику «Железного купола» и попытаться ее внедрить в определенных городах, которые сегодня страдают от постоянных бомбардировок», - сказал Фельдман.