Госпрограмма внедрения светодиодного освещения в Украине в 2009-2014 годах уже окупилась на 88% – профильная ассоциация

Киев. 7 сентября. УНИАН. Программа внедрения светодиодного освещения на 85 объектах, которая была осуществлена в Украине в 2009-2014 годах за счет государственного финансирования, позволила сэкономить 80,6 млн кВт-ч электроэнергии и по состоянию на 1 сентября окупилась на 88%. Об этом во время пресс-конференции, посвященной переходу на светодиодное освещение, сообщил глава Ассоциации производителей светодиодной техники Украины Виктор Сорокин.

«Программа стартовала в 2009 году и завершилась в феврале 2014 года. За это время светодиодным освещением были оборудованы 85 объектов. От начала работы такого освещения и до 1 сентября 2016 года экономия составила 80,6 млн кВт-ч. В денежном выражении экономия уже составила 180 млн грн, при том что вся программа стоила 204 млн грн», - сказал Сорокин, отметив, что таким образом программа почти окупилась (на 88%).

По информации главы ассоциации, во время выполнения программы были использованы светодиодные лампочки украинского производства, которые были установлены на дорогах и социальных объектах.

«За это время мы поставили светодиодные лампы на социально значимых объектах, таких как гимназии, университеты, больница «Охматдет», учреждения Государственной пенитенциарной службы, автострады в больших городах (Киев, Донецк, Харьков и Тернополь), а также мы установили светодиодное освещение на 6 станциях Киевского метрополитена», - сказал Сорокин.

Ранее сообщалось, что в 2009-2014 годах государство профинансировало замену лампочек накаливания на светодиодные лампочки с целью снижения потребления электроэнергии и увеличения срока службы приборов освещения. После февраля 2014 года государство прекратило поддержку внедрения светодиодных приборов освещения.

По данным Ассоциации производителей светодиодной техники, на сегодня светодиодная лампа экономнее лампы накаливания минимум в 10 раз, а срок службы такой лампы в 50 раз превышает срок службы лампы накаливания и составляет около 10 лет (в случае использования в домохозяйствах).