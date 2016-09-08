Восьмая всеукраинская ярмарка органических продуктов пройдет в Киеве 10 сентября

Киев. 8 сентября. УНИАН. Восьмая всеукраинская ярмарка органических продуктов, на которой будет представлена продукция производителей со всей Украины, пройдет в Киеве на Контрактовой площади 10 сентября, сообщил на пресс-конференции в УНИАН председатель правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов.

«10 сентября на Контрактовой площади Киева в восьмой раз пройдет Всеукраинская органическая ярмарка», - сказал Милованов.

По его словам, органическое производство (или биопроизводство) имеет колоссальный потенциал развития в Украине. В нашей стране производятся органические фрукты, овощи, соки, джемы, мясо-молочная продукция, крупы, хлеб и другое.

«За последние восемь лет потребление органических продуктов выросло в 34 раза - от 0,5 млн евро до 17 млн евро в 2015 году», - сказал эксперт.

Милованов отметил, что по площадям, занятым под органическим производством, Украина занимает 22-е место в мире. Украинские фермеры, которых в 2015 году насчитывалось 210, выращивают биопродукцию на 410 тыс. га, что составляет половину площади Черновицкой области. Федерация органического движения Украины прогнозирует, что по итогам 2016 года эти показатели вырастут в первую очередь за счет малых производителей, ориентированных на внутренний рынок.

При этом продолжится и тенденция к росту экспорта органической продукции из Украины, объемы которого традиционно превышают внутреннее потребление и в последние годы колеблются от 35 до 50 млн евро. По словам Милованова, Украина экспортирует в основном органические зерновые, бобовые, масличные культуры, а также дикорастущие ягоды, грибы и орехи. Наращиваются поставки круп, молочной продукции и соков.

«Более 80% экспорта идет в ЕС», - подчеркнул Милованов.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель проекта «Немецко-украинское сотрудничество в области органического сельского хозяйства» Йоахим Ленц отметил, что конкурентные преимущества украинской органической продукции заключаются в сравнительно недорогой рабочей силе.

«Органическое производство обычно требует сравнительно больших расходов на рабочую силу, что для стран, где зарплаты не такие высокие, означает преимущество, что для рыночной экономики Украины определенно является конкурентным преимуществом», - сказал Ленц.

Он также отметил, что органические производители могут успешно конкурировать с неорганическими благодаря меньшим расходам на удобрения.

«Они обычно получают меньший урожай, но благодаря сравнительно высокой цене получают более высокую валовую маржу», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров на своем заседании 8 августа утвердил порядок ведения реестра производителей органической продовольственной продукции, который позволит упорядочить данные о таких компаниях и предоставлять сведения о них в открытом доступе.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины намерено развивать производство органической продукции, чтобы к 2020 году довести долю органической продукции в валовом сельхозпроизводстве до 3%.