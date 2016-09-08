Сотрудники прокуратур массово используют фиктивные дела для изъятия денег у предпринимателей – адвокаты

Киев. 8 сентября. УНИАН. Сотрудники областных и районных прокуратур по всей стране массово используют фиктивные уголовные производства для изъятия денег у предпринимателей и не возвращают их вопреки решениям судов всех инстанций.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН рассказали адвокаты, чьи клиенты столкнулись с проблемой превышения служебных полномочий работниками прокуратуры.

«Проблема всеобщая, а схема одна: они изымают любое имущество, им достаточно признать его вещественным доказательством и таким образом сказать, что теперь это не временно изъятое имущество. Очень просто и выгодно. И хотя суды им поясняют, что это не так, они все равно не возвращают изъятое», - сказал адвокат из Черкасс Олег Плаз.

Он рассказал, что у его клиента, мелкого предпринимателя Александра Головатенко, в апреле текущего года во время обыска его дома изъяли денежные средства. По словам Плаза, дело, в ходе которого был проведен обыск, открыто прокуратурой против работников Государственной фискальной службы в Черкасской области. Однако, подчеркнул адвокат, каким образом предприниматель связан с делом против фискальной службы и почему именно у него нужно изымать денежные средства, никто не объяснил.

Также, по словам адвоката, прокуратура нарушила все установленные законом сроки для наложения ареста на изъятые материальные ценности и, согласно закону, должна их вернуть, однако отказывается это делать под разными надуманными предлогами. Правозащитник обратился в суд, выиграл дело, а впоследствии и поданную прокуратурой апелляцию. Но, несмотря на предписание суда о том, что следователь прокуратуры должен вернуть изъятые средства, этого до сих пор не произошло.

Сам Головатенко во время пресс-конференции сообщил, что ему поступали предложения от неких лиц вернуть указанные средства за определенный процент. «После того, как у меня изъяли средства, через некоторое время ко мне обратились люди, которые предложили за значительный процент вернуть мне деньги. Я отказался, поскольку это незаконно и я не понимаю, за что я должен платить какие-то деньги», - сказал Головатенко. Также предприниматель отметил, что без изъятых денег он не может продолжать заниматься бизнесом, поскольку эти деньги использовались как оборотные средства.

Адвокат адвокатского объединения «Клочков и партнеры» Иван Староста, также присутствовавший на пресс-конференции, сообщил, что его клиент, киевский предприниматель, столкнулся с аналогичной ситуацией. «В помещении банка, где мой клиент хранил деньги в ячейке, был проведен обыск в рамках расследования уголовного дела по поводу совершения уголовных правонарушений должностными лицами. Несмотря на то, что мой клиент сам предложил открыть сейф своим ключом и присутствовать при обыске, ему категорически отказали», - рассказал Староста.

По словам адвоката, в банковской ячейке бизнесмен хранил несколько десятков тысяч долларов, однако в описи при изъятии фигурировала меньшая сумма, чем была на самом деле. Адвокат рассказал, что обыск был проведен в феврале текущего года. Арест на деньги пострадавшего наложил одиозный судья Чаус, которого в начале августа Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уличило в получении взятки в размере 150 тыс. долл. и который сбежал от следствия в Крым.

По словам Старосты, со времени обыска он выиграл несколько судебных дел, результатом которых всегда было предписание следователю прокуратуры вернуть деньги. Однако эти факты, как и жалобы в прокуратуру города Киева и Генпрокуратуру, не дали результата. Точно так же не возымели эффекта обращения в НАБУ. «В зоне риска в подобной ситуации, когда проводятся обыски и изымаются средства, может оказаться кто угодно. Повышенный риск существует для предпринимателей, это объясняется тем, что у них так или иначе есть больше средств, чем у обычного гражданина. Как правило, с таким сталкивается мелкий и средний бизнес», - сказал Староста.

Стоит отметить, что в УНИАН уже неоднократно поступали обращения от людей, которые оказались в подобной ситуации. Для приема жалоб от граждан Украины и подготовки материалов редакция УНИАН создала специальный почтовый ящик reket.prokuratura@gmail.com.

Как сообщал УНИАН, Украина заняла 130-е место среди 168 стран мира по Индексу восприятия коррупции за 2015 год, который ежегодно формируют специалисты глобальной антикоррупционной неправительственной организации Transparency International.

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд и другие зарубежные партнеры указывают высокий уровень коррупции и недостаточную борьбу с ней как одну из основных проблем в развитии страны.

В конце августа 2016 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил о необходимости ужесточения борьбы с коррупцией. По словам премьера, коррупция и взяточничество «создают огромную угрозу для нашей государственности».

29 августа текущего года сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой Украины разоблачили во взяточничестве трех сотрудников прокуратуры Киевской области. По информации ведомства, прокуроры, действуя в сговоре, потребовали от представителя коммерческой структуры 30 тыс. долл. за снятие ареста со счетов предприятия. Бизнесмен подозревался в уклонении от уплаты налогов. Сотрудники спецслужбы задержали трех фигурантов дела в рабочих кабинетах после получения первой части взятки в размере 15 тыс. долл.

Генеральным прокурором Украины является Юрий Луценко, который 12 мая 2016 года сменил на этом посту Виктора Шокина.