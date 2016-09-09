Рада должна безотлагательно рассмотреть вопрос нового состава ЦИК – ОПОРА

Киев. 9 сентября. УНИАН. Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть вопрос нового состава Центральной избирательной комиссии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных и парламентских программ гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

«Сегодня вопрос переназначения ЦИК может быть отложен в долгий ящик, и это является недопустимой практикой в украинском парламентском процессе согласования любых решений путем пакетизации с другими политическими кадровыми законотворческими предложениями. В связи с тем, что есть международные стандарты, которые обязывают каждую страну выполнять достаточно понятный и прозрачный способ формирования высшего административного органа, обеспечивающего проведение избирательного процесса, ситуация, которую мы имеем сегодня, на самом деле, дискредитирует не столько парламент, сколько весь институт выборов в Украине, которые при тех или иных обстоятельствах будут организовываться в течение ближайшего периода времени», - заявила она.

Представитель ОПОРЫ отметила, что в начале июня говорили о том, что сразу после рассмотрения комитетом кандидатур, предложенных президентом, они будут безотлагательно внесены в сессионный зал. «Сегодня дискуссия ведется вокруг того, что нет необходимого количества голосов, но мы убеждены, что, если профильный комитет выполнит свой долг и рассмотрит постановление, рассмотрит предложенные кандидатуры, парламенту ничего не останется, как перевести процесс в практическую, а не общую дискуссионную плоскость. То есть шаг номер один, который необходимо как можно быстрее обеспечить – рассмотрение кандидатур. После внесения в повестку дня Верховной Рады вопроса об увольнении и постановления о назначении, я убеждена, что Верховная Рада не сможет нерезультативно проголосовать за увольнение 12 членов, поскольку никакого политического или юридического аргумента относительно того, что эти члены не могут быть уволены, нет», - добавила она.

По словам Айвазовской, то, что предложенный список кандидатур не обеспечивает пропорционального представительства парламентских фракций и групп, может быть решено не путем тех или иных договоренностей, а путем поименного голосования за предложенные кандидатуры. «Если не все кандидатуры будут поддержаны в зале, а лишь несколько, мы все равно будем иметь уволенных 12 членов. Работа ЦИК будет заблокирована. Таким образом, у президента не останется иного пути, как пойти на дальнейшие политические консультации с парламентскими фракциями и группами и безотлагательно вносить повторно кандидатуры, и этот процесс будет завершен как можно быстрее», - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, 3 июня в Верховной Раде Украины были зарегистрированы президентские проекты постановлений об увольнении 12 членов ЦИК в связи с превышением срока их полномочий и назначении 11 членов ЦИК (№ № 4789 и 4790). Согласно проекту постановления № 4790, президент предлагает назначить на должности членов ЦИК: Аллу Басалаеву, Михаила Вербенского, Романа Гребу, Ольгу Желтову, Олега Конопольского, Светлану Кустову, Ольгу Лотюк, Виталия Плукаря, Евгения Радченко, Надежду Синицу и Леонтия Шипилова.