"Моршинская" — первая украинская вода, которая получила международное признание и наивысшую награду за вкус и качество

Международный институт вкуса и качества в Брюсселевручил награды «За наилучший вкус» — 2016, которые присуждаются продуктам питания по результатам слепой дегустации шеф-поварами и сомелье с мировыми именами. В этом году престижную награду впервые получила минеральная вода украинского производства — природная вода ТМ «Моршинская».

Международный институт вкуса и качества (The International Taste & Quality Institute, іTQі) подвел итоги ежегодной слепой дегустации продуктов питания и напитков со всего мира, в том числе минеральной воды. К оценке продуктов іTQі привлекает независимое жюри, в состав которого входит 120 профессиональных дегустаторов — известных шеф-поваров и сомелье.

Продукты дегустируются вслепую, без каких-либо признаков идентификации. Каждый член жюри присваивает продукту оценку, отражающую общее ощущение вкусового удовольствия эксперта. Также оцениваются аромат, вкус, послевкусие, внешний вид и цвет. Чтобы избежать субъективности, продукты оценивает большое количество членов жюри, приглашенных из нескольких стран. Лучшие продукты получают одну из самых престижных и желанных для производителей наград — Superior Taste Award («За наилучший вкус»).

Результатом независимой экспертной дегустации в 2016 году стало знаменательное для нашей страны событие — впервые награды іTQі была удостоена вода украинского производства. А именно минеральная вода «Моршинская» слабогазированная получила три золотых звезды «За наилучший вкус» — 2016. Это наивысшая оценка жюри, когда продукту присваивается категория «Исключительный вкус». Ее можно сравнить с тремя звездами Michelin, которые присуждаются самым лучшим мировым ресторанам. Еще одна минеральная вода — «Моршинская» негазированная — получила награду с двумя золотыми звездами, что соответствует категории «Замечательный вкус».

«Мало кто задумывается о вкусе воды — главного напитка в жизни каждого человека на планете. Вода может иметь очень разный вкус и характер из-за различного содержания минеральных веществ, состав которых определяется геологией, почвами и климатом. Поэтому в Европе мы всегда отмечаем именно природные воды, в состав которых не вмешивается человек. «Моршинская» оказалась именно такой водой — сохранившей свои природные качества и имеющей отменный вкус», — комментирует известный итальянский сомелье Джулиано Джанотти, член жюри Superior Taste Award — 2016.

Стоит отметить, что оценка жюри іTQі совпадает и с мнением украинцев. Ведь «Моршинская» уже 15 раз побеждала в ежегодном всеукраинском конкурсе «Выбор года», на котором оценивается популярность товаров и услуг среди отечественных потребителей.

Международный институт вкуса и качества (The International Taste & Quality Institute, iTQi) в Брюсселе — авторитетная организация по экспертной оценке и сертификации пищевых продуктов и напитков со всего мира. Оценкой продуктов занимается жюри из квалифицированных дегустаторов и признанных экспертов в своей области. Состав жюри определяется в партнерстве с авторитетными кулинарными организациями и Международной ассоциацией сомелье.

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Джулиано Джанотти (Giuliano Gianotti) — сомелье с мировым именем и более чем 40-летним опытом работы. Он является вице-президентом Бельгийской ассоциации сомелье (Belgian Sommelier Association), а также членом жюри Международного института вкуса и качества ITQI с момента его основания в 2004 году. Также Джанотти входил в состав жюри Всемирного конкурса вин Mondial du vin, рейтинга вин бордо GCVB и Всемирного соревнования сомелье.

«Моршинская» — природная минеральная вода, которая происходит из экологически чистого региона Прикарпатья. Полностью усваивается организмом, поскольку по показателю плотности жидкости она приближена к плазме крови человека. Соотношение элементов «Моршинской» является оптимальным для столовой минеральной воды на каждый день (уровень ее минерализации — 0,1-0,4 г/л). Благодаря высокотехнологичному производству «Моршинская» не проходит дополнительной обработки и попадает к потребителям в своем первозданном виде, без каких-либо изменений минерального состава и физической структуры воды.

IDS Borjomi Ukraine — ведущий национальный производитель, признанный эксперт по вопросам качества природных минеральных вод благодаря продукции, добываемой в экологически чистых регионах Украины и являющейся эталоном качества согласно самым высоким международным стандартам. Компания входит в состав международной компании IDS Borjomi International. IDS Borjomi Ukraine производит и предлагает потребителю сбалансированный портфель популярных минеральных вод («Миргородская», «Моршинская», «Трускавецкая», «Аляска» и др.), а также является эксклюзивным импортером легендарной грузинской минеральной воды «Боржоми» в Украине.