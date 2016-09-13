Киев. 13 сентября. УНИАН. Жители столицы призывают власти остановить произвол застройщиков и заявляют, что продолжат бороться против незаконного возведения зданий.

Об этом председатель общественной организации «Барви життя», активистка против незаконных застроек Лидия Гончаренко заявила сегодня во время пресс-конференции в УНИАН.

Она отметила, что застройщики нарушают права киевлян, которые живут вблизи стройплощадок по адресам: переулок Святошинский, 2, ул. Коперника, 7, ул. Горловская, 215 а, б, в.

«Мы не против застройки, но это должны быть детские сады, школы, реабилитационные центры. Это все не строится. Почему-то у нашей власти и у застройщиков видение развития города – строительство высоток и торговых центров. Мы будем бороться и в дальнейшем, чтобы изменить ситуацию и чтобы Киев остался зеленым и историческим городом», - подчеркнула Гончаренко.

По ее словам, большинство застройщиков сомнительными путями получают разрешительные документы.

«Все происходит через коррупционные схемы, через знакомства. Получают документы, начинают строить, а потом мы имеем социальные конфликты, когда нарушаются статьи Конституции... Нужно прислушиваться к людям, а не просто врываться в их дворы, бить их и потом рассказывать, что все законно и нормально, а также цинично говорить, что имеют пакеты документов и будут продолжать строительство», - сказала активистка.

В свою очередь житель дома в Святошинском переулке Алексей Дмитриев высказал убеждение, что «власть неспособна обеспечить элементарные права граждан».

«Переулок от незаконной застройки защищают жители. Власть не ведет с нами диалога... Наши требования следующие: прекратить беспредел в Святошинском переулке, набеги вооруженных людей. Необходимо принять меры для того, чтобы незаконный договор на аренду земли отменить. Мы просим изменить условия выделения земли в части целевого назначения. На данной территории может быть детсад, центр детского творчества. В 2009 году тоже были попытки захватить землю. Были проведены фиктивные слушания, и решение от 2009 года о запрете строительства многоэтажки на этой территории. Несмотря на это, нашим мэром было подписано разрешение об аренде земельного участка под строительство дома», - подчеркнул он.

Вместе с тем адвокат, активистка, выступающая против строительства по ул. Горловская, 215 а, б, в, Анна Чернецкая отметила, что строительство жилого комплекса по указанному адресу ведется без разрешения на строительство и с грубыми нарушениями строительных норм.