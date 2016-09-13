Почти две трети досудебных расследований, связанных с нарушениями на местных выборах 2015 года, закрыты - ОПОРА

Киев. 13 сентября. УНИАН. Почти две трети досудебных расследований, связанных с нарушениями на местных выборах 2015 года, по состоянию на 11 сентября 2016 года закрыты.

Об этом сказал аналитик ОПОРЫ Александр Клюжев на пресс-конференции в агентстве УНИАН, представляя предварительные результаты мониторинга расследования избирательных преступлений, совершенных на очередных местных выборах в Украине 2015 года.

Координатор избирательных и парламентских программ Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская отметила: "Сегодня у нас, к сожалению, есть очень хорошие новости для фальсификаторов и организаторов подкупа избирателей – они могут спать спокойно. По состоянию на настоящее время незначительное количество уголовных дел достигли судебной инстанции и по ним было принято решение по существу".

Клюжев отметил, что на очередных местных выборах в Украине было возбуждено 422 уголовных производства по статьям 157-160 Уголовного кодекса Украины, которые касаются преступлений против избирательных прав граждан. По его словам, "на президентских выборах 2014 года таких уголовных производств было 150, зато на внеочередных парламентских выборах количество таких производств составила 349". Он считает, что рост количества досудебных расследований, которые были начаты органами правопорядка Украины, отражает специфику местных выборов, в которых принимает участие больше субъектов избирательного процесса, и они активнее обращаются к правоохранителям. Кроме того, Клюжев отметил, что органы правопорядка Украины более активно действовали относительно реагирования на факты, касающиеся нарушения законодательства и фиксации их обстоятельств.

Он сообщил, что почти 65% производств уже закрыты "без результативной определенной части". То есть следователи установили или отсутствие самого события, о котором шла речь в заявлении, или не выявили в этих обстоятельствах состава преступления.

По данным мониторинга, почти 65% досудебных расследований по состоянию на 11 сентября 2016 года закрыто, из них по статье о подкупе избирателей – 77% досудебных расследований. Всего 15,6% досудебных расследований были завершены путем направления обвинительного акта в суд. До сих пор продолжаются досудебные расследования по 84 производствам (около 20%).

По результатам мониторинга ОПОРЫ, из 442 уголовных производств 272 были закрыты, 66 завершились направлением в суд обвинительных актов, 84 до сих пор расследуются.

Юрист "ОПОРЫ" Ольга Коцюруба отметила, что в суд было передано 66 обвинительных актов. "В настоящее время по большинству из них вынесены приговоры - это 63"- добавила она. По ее словам, из всех 63 приговоров лишь в одном случае кандидат был привлечен к ответственности. "Давая показания, он указал на то, что совершая действия по подкупу он не знал, что это является нарушением законодательства, потому что впервые баллотируется", - отметила юрист.

Коцюруба сообщила, что среди досудебных расследований безусловным лидером является статья 160 Уголовного кодекса Украины, которой устанавливается ответственность за подкуп избирателей – 159 производств. Она отметила, что на второй позиции – 97 досудебных расследований – препятствование осуществлению избирательного права, работе избирательной комиссии или деятельности официального наблюдателя (в том числе вмешательство должностного лица в деятельность избирательной комиссии), то есть 157 статья УК. По ее словам, в то же время наблюдается незначительное количество досудебных расследований о нарушении порядка финансирования предвыборной агитации – 7 производств (ст. 159-1 УК).

Айвазовская сообщила, что в ОПОРЕ планируют по результатам проведенного мониторинга в сотрудничестве с Министерством внутренних дел и Генеральной прокуратурой провести аудит или ревизию всех уголовных производств, которые были закрыты после 2015 года, чтобы понять в чем причина. "Ненадлежащее реагирование правоохранительных органов на местах во время проведения расследований, есть ли недостатки работы со стороны наблюдательного органа – прокуратуры, имеет место определенное коррупционное действие со стороны субъектов избирательного процесса или их представителей, чтобы избежать ответственности", - пояснила Айвазовская.

В то же время она подчеркнула, что в части ответственности за избирательные преступления, "несмотря на достаточно жесткие оценки, мы все же отмечаем прогресс даже по сравнению с парламентскими выборами 2014 года".

По данным мониторинга, в топ-5 регионов Украины с наибольшим количеством досудебных расследований, начатых на очередных местных выборах 2015 года, это: Черниговская (46), Киевская (44), Днепропетровская (40), Одесская область (40), г. Киев (42). В то же время Черниговщина является абсолютным рекордсменом по закрытым уголовным производствам, до сих пор расследуется только 1 дело. Больше всего расследований избирательных преступлений продолжается в Киевской (14), Одесской (10), Днепропетровской областях (8), в г. Киев (9). Наименьшее количество уголовных производств было открыто в Ивано-Франковской (1), Черновицкой (3), Николаевской (5) областях.