В Киеве в поддержку бездомных животных 29 сентября состоится презентация акции "Благотворительный календарь-2017"

Киев. 13 сентября. УНИАН. В Киеве в поддержку бездомных животных 29 сентября состоится презентация проекта "Благотворительный календарь-2017", в котором приняли участие украинские звезды.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сообщил руководитель программы "Территория добра", заместитель председателя правления БО "Путь к будущему" Богдан Беленький.

Как отметили участники проекта, основная цель акции - популяризация гуманного отношения человека к природе, воспитание доброты и внимания к бездомным животным в регионах Украины; улучшение имиджа Киева как города, поддерживающего европейские ценности в отношении животных; сбор средств в помощь действующим приютам и строительство зооприюта европейского типа.

"Не соберем мы с помощью календаря средства на строительство приюта на 100%. Нереально. Этот календарь должен быть золотым", - сказал Беленький и добавил, что в результате ряд мероприятий все же должен помочь собрать средства для покупки земли и строительства приюта в Киева.

Он уточнил, что в их программе не предусматривается отлов стерилизованных бездомных собак. "Те собаки, которые выросли и живут на улице, – они умные, хитрые, они адаптировались, их подкармливают. Самая большая проблема – когда животное попадает на улицу из дома... Мы хотим создать приют, который направлен, в первую очередь, не на то, чтобы собирать бездомных, а на те случаи, когда собака стала нежелательной, потеряла владельца. Чтобы люди не выбрасывали их, а привезли и отдали такое животное нам", - сказал Беленький и добавил, что такое животное тогда легче будет пристроить в новую семью.

В свою очередь, один из участников проекта, актер Сергей Комаровский отметил, что акция проводится для того, чтобы решить проблему бездомных животных. "Мы хотим с помощью этого всего сделать центр, где будут собраны животные... Умирают пожилые люди, у них остается собака. Куда она пойдет? Она пойдет на улицу", - сказал он.

Комаровский выразил надежду, что к песенному конкурсу "Евровидение", который Киев будет принимать в 2017 году, "мы приведем наш город в надлежащее состояние". "К нам подключились такие люди как Амадор Лопес, Злата Огневич, Светлана Тарабарова, Онука, Манекен, Леся Никитюк, Раду Поклитару, Джамала к нам присоединилась", - сказал он.

Кроме того, в проекте приняли участие актриса и ведущая Ирина Блохина, актриса и певица Галина Безрук, ведущая Анита Луценко, шеф-повар Эктор Хименес-Браво и хореограф Дмитрий Коляденко. Все они сфотографировались для календаря с котами и собаками.

Предполагается, что в большой презентации «Благотворительного календаря-2017» 29 сентября примут участие представители дипломатического корпуса, послы иностранных государств, общественные деятели, предприниматели и политики.

Акция "Благотворительный календарь-2017" организована БО "Путь к будущему", журналом "ЗооДруг" и компанией COLLAR в рамках благотворительной программы "Территория добра".